Mercato PSG : Un génie suisse dans les starting-blocks !

Afficher l’index Masquer l’index
Déterminé à frapper fort cet été, le PSG serait sur les traces d’un prodige suisse pour renforcer l’effectif de Luis Enrique lors du prochain mercato. Luis Campos serait déjà à la manoeuvre dans ce dossier.
Mercato : Le PSG vise un milieu de terrain de 20 ans
Relativement calme en 2025, le prochain mercato estival sera très animé du côté du Paris Saint-Germain. Récemment, le journaliste Fabrice Hawkins de RMC a révélé que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi préparent « un gros mercato » pour renforcer le groupe de Luis Enrique dans tous les compartiments de jeu. Au milieu de terrain, le club de la capitale serait ainsi sur les traces d’un crack suisse évoluant dans le championnat allemand.
Lisez aussi : Mercato PSG : C’est fini pour ce cadre, son successeur arrive
En effet, selon les informations de TeamTalk, le PSG serait très intéressé par le profil de Johan Manzambi. Âgé de 20 ans, le joueur évolue à Fribourg, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030. Cette saison, le natif de Genève a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 19 matchs de Bundesliga. Considéré comme l’une des révélations du championnat cette saison, Johan Manzambi pourrait être l’un des grands tubes du prochain mercato d’été.À voirMercato OM : Habib Beye prend une grande décision à Marseille
Le média britannique précisant qu’outre le Paris SG, Arsenal, Manchester United, le Bayern Munich, Chelsea, Naples et le Bayer Leverkusen seraient aussi positionnés pour attirer l’ancien prodige du Servette Genève. Conscient qu’il tient entre ses mains un trésor, Fribourg compte bien encaisser un gros chèque sur son éventuel transfert.
Johan Manzambi, c’est au moins 50M€
Fribourg est en position de force dans ce dossier puisque Johan Manzambi a prolongé l’été dernier son contrat jusqu’en juin 2030. Une forte bataille est attendue dans ce dossier, qui devrait animer le prochain mercato estival. « Manchester United, Chelsea et Arsenal suivent tous de près le milieu de terrain du SC Fribourg, Johan Manzambi.
Les recruteurs des trois clubs de Premier League suivraient de près le joueur de 20 ans, ce milieu de terrain box-to-box énergique attirant également l’attention du PSG et du Bayern Munich. Manzambi est sous contrat jusqu’en 2030, mais Fribourg estimerait la valeur de l’international suisse à environ 43 millions de livres sterling s’il envisageait une vente », explique TeamTalk.
Lisez aussi : Mercato PSG : Ousmane Dembélé à Man City ? La vérité éclate
Autrement dit, pour espérer arracher la signature de Johan Manzambi, le Paris Saint-Germain devra signer un chèque d’au moins 50 millions d’euros. Un montant qui pourrait baisser si les offres mettaient du temps à arriver. Mais au vu de l’identité des clubs intéressés, Fribourg s’attend à recevoir des propositions dès cet été pour Manzambi. Affaire à suivre…
Lire la suite sur le PSG
PSG-Chelsea : L’UEFA prend une grosse décision après le chocÀ voirASSE :Décisif, Davitashvili lance le sprint final vers la L1
Coup de tonnerre : Un transfert indésirable confirmé au PSG
Mercato : C’est fait, un Champion d’Europe signe avec le PSG