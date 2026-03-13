Mercato PSG : Un génie suisse dans les starting-blocks !

Déterminé à frapper fort cet été, le PSG serait sur les traces d’un prodige suisse pour renforcer l’effectif de Luis Enrique lors du prochain mercato. Luis Campos serait déjà à la manoeuvre dans ce dossier.

Mercato : Le PSG vise un milieu de terrain de 20 ans

Relativement calme en 2025, le prochain mercato estival sera très animé du côté du Paris Saint-Germain. Récemment, le journaliste Fabrice Hawkins de RMC a révélé que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi préparent « un gros mercato » pour renforcer le groupe de Luis Enrique dans tous les compartiments de jeu. Au milieu de terrain, le club de la capitale serait ainsi sur les traces d’un crack suisse évoluant dans le championnat allemand.

En effet, selon les informations de TeamTalk, le PSG serait très intéressé par le profil de Johan Manzambi. Âgé de 20 ans, le joueur évolue à Fribourg, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030. Cette saison, le natif de Genève a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 19 matchs de Bundesliga. Considéré comme l’une des révélations du championnat cette saison, Johan Manzambi pourrait être l’un des grands tubes du prochain mercato d’été.

Le média britannique précisant qu’outre le Paris SG, Arsenal, Manchester United, le Bayern Munich, Chelsea, Naples et le Bayer Leverkusen seraient aussi positionnés pour attirer l’ancien prodige du Servette Genève. Conscient qu’il tient entre ses mains un trésor, Fribourg compte bien encaisser un gros chèque sur son éventuel transfert.

Johan Manzambi, c’est au moins 50M€

Fribourg est en position de force dans ce dossier puisque Johan Manzambi a prolongé l’été dernier son contrat jusqu’en juin 2030. Une forte bataille est attendue dans ce dossier, qui devrait animer le prochain mercato estival. « Manchester United, Chelsea et Arsenal suivent tous de près le milieu de terrain du SC Fribourg, Johan Manzambi.

Les recruteurs des trois clubs de Premier League suivraient de près le joueur de 20 ans, ce milieu de terrain box-to-box énergique attirant également l’attention du PSG et du Bayern Munich. Manzambi est sous contrat jusqu’en 2030, mais Fribourg estimerait la valeur de l’international suisse à environ 43 millions de livres sterling s’il envisageait une vente », explique TeamTalk.

🚨 Manchester United, Chelsea and Arsenal are all monitoring SC Freiburg midfielder Johan Manzambi. 🇨🇭



Scouts from the three Premier League clubs have reportedly been watching the 20-year-old closely, with the energetic box-to-box midfielder also attracting interest from PSG and… pic.twitter.com/57o9NAxlf4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 11, 2026

Autrement dit, pour espérer arracher la signature de Johan Manzambi, le Paris Saint-Germain devra signer un chèque d’au moins 50 millions d’euros. Un montant qui pourrait baisser si les offres mettaient du temps à arriver. Mais au vu de l’identité des clubs intéressés, Fribourg s’attend à recevoir des propositions dès cet été pour Manzambi. Affaire à suivre…

