ASSE : Retrouvailles Maubleu – Grenoble, ça s’annonce mal !

Annoncé dans les perches de l’ASSE contre Grenoble Foot, son ancien club, Brice Maubleu sera accueilli comme un adversaire, selon Jessy Benet, son ancien coéquipiers .

1er match de Maubleu en Ligue 2 à l’ASSE, Benet s’en réjouit

Un an et demi après son départ de Grenoble Foot pour l’ASSE, Brice Maubleu fait ses retrouvailles avec son club formateur, ce samedi (20h). Il sera le gardien titulaire des Verts, en l’absence de Gautier Larsonneur, victime d’une blessure musculaire à la cuisse.

Comme par hasard, c’est le premier match du portier de 36 ans en Ligue 2 cette saison et contre son ancien club ! Cela enchante naturellement son ancien coéquipier Jessy Benet (30 ans).

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« Je suis content pour lui qu’il puisse enfin jouer aussi avec Saint-Etienne. En plus, comme par hasard, à Grenoble. Donc je pense que c’est une belle chose pour lui », s’est-il réjoui, dans des propos rapportés par Sports Média.

Jessy Benet prêt à enfoncer le gardien de Saint-Etienne

Toutefois, le portier de l’AS Saint-Etienne n’est pas le bienvenu, sportivement, à Grenoble. Il sera traité comme un adversaire selon le milieu de terrain de GF38. « Je suis désolé pour lui, mais si on peut l’enfoncer, on l’enfoncera », a-t-il déclaré avec le sourire.

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Coéquipiers, entre janvier 2023 et août 2024, les deux joueurs se connaissent très bien. De ce fait, Jessy Benet se tient prêt pour trouer son ex-partenaire, si l’ASSE concède un penalty.

« En cas de penalty ? Je m’attendais à cette question. Mais il faudra déjà qu’on obtienne un penalty », a-t-il répondu, avant de révéler un échange avec Brice Maubleu sur le sujet :

« Il m’a envoyé un message aussi. On s’est un petit peu taquiné là-dessus, mais pas de pression là-dessus. Il me connaît, je le connais aussi. C’est plus psychologique que technique, j’ai l’impression ».

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Notons que Jessy Benet est le spécialiste des penalties à Grenoble. Il en a réussi 18 sur 20 dans sa carrière. Mais Brice Maubleu le sait mieux que quiconqueau sein de l’AS Saint-Etienne.

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