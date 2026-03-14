Stade Rennais : Deux incertitudes pour la réception du LOSC

Avant le choc contre le LOSC ce dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, a fait le point sur son effectif. Les nouvelles sont plutôt mitigées.

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Le Stade Rennais prépare un rendez-vous crucial face au LOSC, dimanche soir au Roazhon Park, en fermeture de rideau de la 26e journée de Ligue 1. Mais à la veille de cette rencontre importante dans la course à l’Europe, deux incertitudes planent encore dans l’effectif du SRFC, en plus de la blessure et de l’opération de Jérémy Jacquet.

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En effet, selon les informations du journal Ouest-France, Sebastian Szymański et Alidu Seidu ont passé la semaine loin des terrains d’entraînement. Le milieu offensif polonais souffre d’une alerte musculaire survenue lors de la victoire à Nice (4-0). Titulaire lors de cette rencontre, il n’était pas revenu en seconde période, remplacé à la pause par précaution afin d’éviter toute aggravation.

De son côté, le défenseur ghanéen Alidu Seidu est gêné par une douleur à la cheville. Les deux joueurs ont donc suivi un programme aménagé avant de reprendre doucement l’entraînement ce vendredi. De passage en conférence de presse ce vendredi, leur entraîneur Franck Haise a évoqué leur situation avec prudence : les deux joueurs « n’ont repris qu’aujourd’hui sur une séance light » et leur état sera réévalué après la séance de samedi.

Leur présence dans le groupe pour la réception des hommes de Bruno Genesio dépendra donc de l’évolution de leurs sensations. Sur une série de quatre victoires consécutives en championnat, le Stade Rennais vise un cinquième succès contre le LOSC et le coach Franck Haise pourrait compter sur des retours importants dans son effectif, notamment Mahamadou Nagida et Przemystaw Frankowski sont bien opérationnels.

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Le premier était sorti sur blessure à Nice, tandis que le second va faire son retour alors qu’il n’a plus joué depuis le 31 janvier à cause d’une blessure au mollet. Une décision sera prise en interne ce samedi pour savoir si Sebastian Szymański et Alidu Seidu pourront disputer la rencontre.

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