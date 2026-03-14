Mercato : Le FC Barcelone tente de saboter les plans du PSG

Avec le départ quasi certain de Marquinhos cet été, le PSG a ciblé une pépite sud-américaine pour rebâtir sa charnière centrale. Mais le FC Barcelone veut jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Mercato : Un international équatorien donne sa priorité au PSG

Relativement calme l’été passé, le PSG veut frapper fort lors du prochain mercato estival. Alors que Marquinhos pourrait être en train de disputer ses derniers mois sous le maillot parisien, Luis Campos accélère pour recruter Joel Ordóñez, le roc équatorien du Club Bruges.

D’après son entourage, le défenseur central de 21 ans est « très intéressé » par un transfert à Paris, où il pourrait reformer un tandem explosif avec son compatriote Willian Pacho, déjà installé en patron au Campus PSG. Selon plusieurs sources proches du dossier, les discussions informelles entre le PSG et les représentants de Joel Ordonez ont bel et bien débuté.

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À 28 millions d’euros de valeur marchande, le jeune défenseur, sous contrat jusqu’en 2029, dispose toutefois d’une clause libératoire activable pour une offre substantielle, soit 40 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes des finances du club parisien. Malgré l’intérêt d’autres grands clubs européens, l’appel du Paris Saint-Germain semble primer.

Rejoindre le groupe de Luis Enrique, c’est l’occasion de disputer la Ligue 1 au plus haut niveau, d’évoluer régulièrement en Ligue des Champions et de bénéficier d’un projet ambitieux sous les ordres d’un entraîneur considéré comme l’un des meilleurs de la planète.

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D’ailleurs, l’agent d’Ordóñez a été très clair sur le sujet : « Paris représente une étape logique dans sa carrière fulgurante. » Cependant, le FC Barcelone veut détourner l’ancien prodige de l’Independiente del Valle de la capitale française.

Joel Ordóñez plaît à Barcelone

À l’instar du PSG, le Barça prépare activement le prochain mercato d’été. Avec les difficultés de cette saison, les dirigeants barcelonais souhaitent renforcer en priorité leur défense centrale. Et selon les informations du site Transferfeed, le club espagnol surveillerait avec attention la situation de Joel Ordóñez.

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Ses performances solides en championnat belge ont impressionné les recruteurs des Blaugranas. À la recherche d’un défenseur central jeune et puissant, le FC Barcelone a flashé sur le profil du natif de Guayaquil, qui correspond parfaitement à ce que cherche la direction sportive catalane. Seulement, le Barça ne bénéficie pas d’une marge de manoeuvre financière au point de lutter avec le Paris Saint-Germain dans ce dossier.

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