Mercato PSG : Ousmane Dembélé démonte la rumeur Man City !

En négociations avec ses dirigeants, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Associé à Manchester City ces derniers jours, l’attaquant parisien a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

Mercato PSG : Aucun contact entre Ousmane Dembélé et Man City

Le Paris Saint-Germain se retrouve au cœur d’une nouvelle rumeur autour d’Ousmane Dembélé. Lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, Moussa Sissoko, l’agent de la star parisienne, a été aperçu en pleine discussion avec Hugo Viana, le directeur sportif du club anglais. De quoi relancer immédiatement l’hypothèse d’un intérêt des Citizens pour Dembélé.

Surtout que le PSG et les représentants de l’international français ne parviennent pas à se rapprocher sur le plan financier dans les pourparlers pour une prolongation. Mais la rumeur n’a pas fait long feu. Le journaliste Fabrizio Romano a rapidement expliqué que la rencontre entre Sissoko et Viana n’avait aucun lien avec Ousmane Dembélé. Aucun contact n’existerait entre le club entraîné par Pep Guardiola et le Ballon d’Or 2025. Une information confirmée par Guillem Balague sur Twitter.

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« Il y a un petit problème de calcul qui circule en ce moment concernant le mercato. L’agent de Rayan Cherki est Moussa Sissoko. Il représente également Ousmane Dembélé. Sissoko était présent à Manchester City en tant qu’invité pour le match contre le Real Madrid, et il a rencontré Hugo Viana, le directeur sportif de City… et tout à coup, on a fait des liens qui n’auraient pas dû être faits », indique le journaliste de la BBC et de CBS Sport, qui ne voit pas Dembélé quitter le navire parisien dès cet été.

Dembélé « n’a absolument aucune intention de quitter le PSG »

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé est totalement épanoui au Paris Saint-Germain et ne compte pas partir maintenant. « Pour mémoire : Dembélé, sous contrat jusqu’en 2028 et en pleine négociation de son renouvellement, n’a absolument aucune intention de quitter le PSG.

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Cette visite n’avait rien à voir avec lui. Parfois, un agent qui regarde un match de foot, c’est juste… un agent qui regarde un match de foot », a confié Guillem Balague. Pendant ce temps, les négociations entre le Paris SG et le clan Dembélé se poursuivent, même si aucun accord n’est encore en vue.

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