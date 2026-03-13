Mercato : Accord entre le PSG et son futur entraîneur !

Bien embarqué pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG prépare déjà l’avenir. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale aurait trouvé un accord avec son entraîneur.

Mercato : Le PSG devance la concurrence pour Luis Enrique

En pleine crise sportive depuis des années, Manchester United est à la recherche de l’homme providentiel pour redresser la barre. Et dernièrement, l’ancien capitaine des Red Devils, Patrice Evra, a exhorté la direction du club à envisager Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, comme prochain coach permanent. Pour l’ancien international français, le technicien espagnol est le « candidat idéal » en raison de sa capacité à construire une équipe cohérente sans dépendre de superstars individuelles.

Interrogé par le Daily Mirror, Patrice Evra a affiché son admiration pour Luis Enrique, en déclarant notamment : « je ne parle pas avec le conseil d’administration de Manchester United ni avec Sir Jim Ratcliffe, et je ne veux pas manquer de respect au PSG ou à Nasser Al-Khelaïfi, mais je crois honnêtement que Luis Enrique serait l’entraîneur de rêve pour Manchester United. »

Poursuivant, l’ex-défenseur de l’OM a souligné la philosophie tactique du Catalan de 55 ans et sa force mentale comme des éléments clés.

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« Je l’apprécie, j’aime sa philosophie, j’aime ce qu’il a traversé dans sa vie personnelle parce que cela montre son caractère. Il a fait un travail magnifique en remportant la Ligue des Champions sans Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar. Les joueurs voudraient vraiment jouer pour Manchester United et se battraient pour lui s’il était ici », a expliqué Patrice Evra.

Outre Manchester United, Chelsea et le FC Barcelone garderaient aussi un oeil sur la situation de Luis Enrique à Paris. Conscient que son coach est courtisé par d’autres grands clubs européens, le Paris SG aurait accéléré ces derniers jours pour verrouiller son avenir.

Accord de principe entre le Paris SG et Luis Enrique

Arrivé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique est entré dans l’histoire du Paris Saint-Germain en devenant le premier coach à avoir permis aux Rouge et Bleu de remporter leur première Ligue des Champions. Satisfaits du travail d’Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar souhaitent le voir s’inscrire dans la continuité à Paris.

Concernant les négociations concernant la prolongation du tacticien ibérique, Dominique Sévérac, spécialiste PSG au journal Le Parisien, assure que « il y a une sorte d’accord de principe pour Luis Enrique. »

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Déjà lié jusqu’en juin 2027, Luis Enrique pourrait parapher un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029, avec le club de la capitale française. Ce qui ferait de lui l’entraîneur ayant passé le plus de temps sur le banc du Paris Saint-Germain depuis l’ère QSI en 2011.

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