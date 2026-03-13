ASSE : Maubleu à la place de Larsonneur, Montanier rassure

Annoncé à la place de Gautier Larsonneur contre Grenoble, Brice Maubleu bénéficie de l’entière confiance de Philippe Montanier, qui rassure sur sa forme et son état d’esprit.

ASSE : Brice Maubleu sera titulaire contre Grenoble

C’est bien Brice Maubleu qui sera le gardien de but de l’ASSE contre Grenoble Foot, son ancine club, ce samedi (20h) au stade des Alpes. Il remplace Gautier Larsonneur, blessé à la cuisse et indisponibe jusqu’en avril.

N’ayant joué que 2 matchs en coupe de France toutes cette saison, contre des clubs amateurs : l’AS Quetigny et Ecotay Moingt, le portier de 36 ans n’inspire pas la sérénité chez les supporters stéphanois.

Montanier : « On est très rassuré d’avoir Maubleu »

Philippe Montanier a pris sur lui de les rassurer en conférence de presse d’avant-match. « On est très rassuré d’avoir Brice Maubleu, un gardien de ce niveau-là, indispensable lorsqu’on a des objectifs élevés », a-t-il déclaré.

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Pour sa première en Ligue 2 cette saison, il sera aidé par le collectif, avec lequel il s’entraîne tout le temps et plus intensément cette semaine, selon l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

« On ne prépare pas une équipe à un match, mais tout un effectif. Dans tout ce qui est tactique, tout le monde a les mêmes consignes. Brice Maubleu fait le même travail que Gautier Larsonneur, les joueurs sont habitués aux mêmes principes défensifs comme offensifs », a rassuré, le coach des Verts, par ailleurs ancien gardien de but.

Le portier de l’ASSE très concentré pour ses retrouvailles avec son ancien cluib

D’après Philippe Montanier, le gardien numéro 2 stéphanois peut remplacer valablement le numéro 1, grâce à son expérience. « Brice est un gardien avec une grosse carrière et beaucoup de matchs en professionnel. C’est un joli clin d’œil pour lui de jouer sur la pelouse de Grenoble Foot ! Je sais qu’il reste hyper concentré et se prépare bien pour ce match », a-t-il apaisé.

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Brice Maubleu a pris part à seulement 3 matchs en coupe de France avec l’ASSE, depuis son arrivée dans le Forez en août 2024. Toutefois, il totalise 193 matchs en Ligue 2 avec Grenoble et Tours FC et 20 rencontres en coupe de France.

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