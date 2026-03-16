ASSE : Après le nul à Grenoble, Maubleu prévient Annecy

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L’ASSE s’est contentée d’un match nul à Grenoble (0-0). Satisfait du point, Brice Maubleu espère le bonifier contre le FC Annecy à Geoffroy-Guichard.
Maubleu rejoue à Grenoble : « C’était un défi pour ne pas prendre de but »
Grâce à ses arrêts décisifs contre Grenoble Foot, son ancien club, Brice Maubleu a sauvé l’ASSE d’une défaite au stade des Alpes. Ayant remplacé Gautier Larsonneur, blessé, le deuxième gardien de but des Verts a réussi son premier match en Ligue 2 cette saison, sur un terrain qu’il connaît parfaitement.
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Il a fait des arrêts décisifs, dont l’un sur un tir de son ancien coéquipier Jessy Benet. « Reprendre dans un stade où j’ai joué plusieurs matchs, c’était un défi supplémentaire pour ne pas prendre de but. […]. C’est un stade que je connais par cœur. Je savais à quoi m’attendre. Je savais que ce serait difficile, parce que peu d’équipes sont venues gagner ici cette année », s’est-il réjoui.
GF38 – ASSE (0-0) : Un précieux point pour l’AS Saint-Etienne
Le portier de 36 ans ne crache pas sur le point ramené de l’Isère, surtout que l’AS Saint-Etienne a livré son plus mauvais match, depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur. « C’est sûr que ce n’est pas notre meilleur match depuis que Philippe Montanier est arrivé. Déjà, on prend un point à l’extérieur », a-t-il souligné.À voirStade Rennais, OM : Esteban Lepaul défie Mason Greenwood !
Toutefois, Brice Maubleu espère une victoire contre le FC Annecy, samedi, afin de lancer une nouvelle série. « Si on bonifie ce nul à la maison, ce sera finalement un bon point. On joue une équipe de haut de tableau cette semaine, il faudra prendre des points à ce moment-là », a-t-il déclaré.
Pour rappel, les Verts étaient sur une série de 5 succès d’affilée en Ligue 2, avant d’être accrochés par Grenoble. lors de la 27e journée.
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