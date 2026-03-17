Mercato : Le Barça nargue le PSG pour un crack de Bundesliga

Pour ce mercato estival, qui s’annonce, le PSG aurait ciblé quatre défenseurs pour suppléer Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mais le Barça pourrait jouer les trouble-fêtes sur l’un de ces dossiers.

Mercato PSG : Un international allemand pour suppléer Nuno Mendes ?

Alors que le mercato estival approche à grands pas, le PSG continue de tâter le terrain pour trouver des profils afin de faire reposer ses deux intouchables, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Comme l’indique le média Sleep Football News, ils sont quatre à être identifiés jusqu’ici à commencer par El Hadji Malick Diouf (21 ans).

Arrivé à West Ham l’été dernier, le latéral gauche sénégalais réalise une première saison fantastique avec les Hammers. Son abattage physique et sa capacité à se projeter pour apporter dans le dépassement de fonction en font un choix prioritaire pour Paris à gauche. Le Champion d’Afrique 2025 compte 5 passes décisives en 25 matchs cette saison.

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Outre le Sénégalais de 21 ans, Luis Campos viserait aussi Nathaniel Brown. À 22 ans, le latéral gauche de l’Eintracht Francfurt est aussi sur les radars du Paris SG. L’international allemand est sur des bases très élevées avec l’Eintracht Francfort en Allemagne avec 3 buts et 6 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues.

Si son profil plaît particulièrement à Luis Campos, le FC Barcelone tenterait de dissuader Nathaniel Brown de rejoindre les rangs du FC Barcelone. Le club catalan souhaite renforcer son effectif lors du prochain mercato d’été. La direction sportive surveille plusieurs profils prometteurs en Europe. Parmi eux figure Nathaniel Brown, jeune défenseur de l’Eintracht Francfort.

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Le latéral gauche réalise une saison remarquée en Bundesliga. Ses performances attirent désormais l’attention de plusieurs grands clubs européens. Le FC Barcelone fait partie des équipes intéressées par son profil tout comme le Paris Saint-Germain et Manchester United. Le Barça cherche un latéral gauche capable d’apporter offensivement. L’international allemand possède vitesse, qualité de centre et volume de jeu.

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Son profil correspond parfaitement aux exigences du club catalan. Les recruteurs blaugranas suivent attentivement sa progression. Le joueur continue d’enchaîner les bonnes performances avec l’Eintracht Francfort. Sa valeur (35 millions d’euros) pourrait augmenter à l’approche du mercato estival.

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