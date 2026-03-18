ASSE : Viré de Saint-Etienne, Horneland rebondit en Norvège

L’ex-entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a donné de ses nouvelles, un mois et demi après son départ de Saint-Etienne. Il a rebondi dans son pays natal.

ASSE : Annoncé à Aberdeen, Horneland décide de faire une pause

Que devient Eirik Horneland, l’entraîneur limogé par l’ASSE, le 31 janvier 2026 ? A-t-il rebondi dans un autre club ou est-il encore à la recherche d’un nouveau projet ? Le technicien norvégien a répondu aux interrogations sur son avenir à la suite de son départ de Saint-Etienne question.

Annoncé tout proche de s’engager avec Aberdeen FC en Écosse, il n’a finalement pas débarqué sur le banc du club écossais. Toutefois, l’ex-coach de l’AS Saint-Etienne avoue avoir été tenté de replonger immédiatement.

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« Il y a eu des années très chargées où tout s’est enchaîné très vite. J’ai même pensé à replonger immédiatement, mais j’ai finalement estimé qu’il fallait laisser les choses mûrir un peu. Je souhaitais faire une petite pause », a-t-il répondu, dans un entretien avec le média norvégien VG.

L’ex-coach de Saint-Etienne devient consultant sportif en Norvège

Eirik Horneland se laisse donc un temps de repos, jusqu’à la fin de la saison, avant de probablement prendre une nouvelle équipe en main. Entretemps, il n’est pas au chômage. Il a été engagé comme consultant sur une chaîne de télé de son pays natal, dans la perspective du Mondial 2026.

« La NRK m’a rapidement proposé de travailler sur la Coupe du monde. L’idée m’a tout de suite séduit et elle a mûri depuis. J’ai vraiment hâte d’y être », a-t-il confié.

A trois mois du rendez-vous aux Etats-Unis, Mexique et Canada, le technicien de 50 ans est déjà sur le terrain. Il était présent à Lisbonne avec la télévision norvégienne pour le match de Bodo Glimt contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions.

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Le club norvégien a été renversé (5-0), après prolongations, alors qu’il avait pris une avance au match aller (3-0). Les matchs amicaux de la sélection de Norvège sont également au calendrier du nouveau consultant.

Horneland espère être un bon consultant

Eirik Horneland n’a certes pas réussi sa mission à l’ASSE, mais il espère être pointu dans ses analyses et commentaires en tant que consultant sportif.

« Ce sera passionnant de travailler avec une organisation professionnelle, et j’espère pouvoir bien communiquer et peut-être apporter un éclairage intéressant », a-t-il laissé entendre.

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