Mercato PSG : Campos insiste pour un international français  

La direction du PSG veut faire une folie lors du prochain mercato estival. Une offre de 120 millions d’euros se prépare pour un top joueur.

Mercato : Le PSG prêt à miser 120 millions sur Michael Olise

Le PSG s’attaque à un dossier colossal : Michael Olise. Face aux incertitudes liées aux prolongations de certains cadres, le club parisien fonce sur l’ailier du Bayern Munich.

La direction parisienne met les bouchées doubles pour prolonger le bail de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Ces deux attaquants restent liés au club jusqu’en juin 2028. Mais les discussions n’avancent pas bien. Paris refuse de voir ses talents entrer dans leur dernière année de contrat. Ils prolongent cet été ou ils s’en vont.

Le champion d’Europe prépare déjà une arrivée en attaque. Selon les informations de Fichajes, Luis Enrique et Luis Campos visent Michael Olise pour compenser cette perte éventuelle. L’international français réalise une saison exceptionnelle en Allemagne. Ses statistiques donnent le tournis : 15 buts et 27 passes décisives toutes compétitions confondues.

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Le PSG veut frapper fort. Pour convaincre le Bayern Munich de lâcher son prodige, Paris prépare une enveloppe de 120 millions d’euros. Le club bavarois avait recruté le natif de Londres pour 50 millions d’euros en provenance de Crystal Palace il y a deux ans. Olise est engagé avec Munich jusqu’en 2029. Déloger l’ailier sera complexe, mais les dirigeants parisiens sont déterminés à mettre le prix.

Le montant est élevé. Cependant, le PSG juge l’investissement raisonnable si la vente de Barcola ou de Dembélé rapporte au moins 60 millions d’euros. Le Bayern ouvrira-t-il la porte à une telle offre ? L’avis du joueur est attendu. Pour l’instant, son intérêt pour le projet parisien reste inconnu.

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