Mercato ASSE : KSV se mêle à un gros dossier au FC Porto

En course pour son retour en Ligue 1, l’ASSE aurait des vues sur une pépite du FC Porto, dont la clause libératoire devrait refroidir le club stéphanois.

L’ASSE focalisée sur la montée en Ligue 1

L’ASSE est focalisée en ce moment sur la fin de saison de la Ligue 2. Elle se concentre sur le sprint final menant vers la Ligue 1. Une course dans laquelle l’équipe de Philippe Montanier est en deuxième position.

À 7 journées de la fin du championnat, elle détient l’un des deux billets qualificatifs directement pour l’élite. Mais ce n’est que provisoirement ! Les Verts doivent encore glaner le maximum de points pour valider leur montée directe en Ligue 1.

A Saint-Etienne, KSV anticipe déjà la saison prochaine

Parallèlement à cet objectif, la Direction de l’AS Saint-Etienne prépare la saison prochaine, par anticipation. Elle se penche sur des profils de joueurs de haut niveau, aguerris à la Ligue 1. Mais pas seulement !

Kilmer Sports Ventures s’intéresse également à des pépites, à de jeunes joueurs très talentueux, à fort potentiel et très prometteurs.

L’idée étant de les faire briller sous le maillot vert, afin qu’ils deviennent des valeurs marchandes sûres pour le club.

Mercato : Oskar Pietuszewski plait à l’ASSE, Porto exige 60 M€

Dans cette perspective, l’ASSE est citée parmi les clubs intéressés par le profil d’Oskar Pietuszewski (17 ans), selon les informations du journaliste spécialiste du mercato, Ekrem Konur.

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La cible des Stéphanois est un polyvalent ailier (droit ou gauche) du FC Porto. Il est évalué à 12 M€ par Transfermarkt. Cependant, le club portugais a fixé sa clause libératoire à 60 M€. Un montant qui élimine évidemment l’AS Saint-Etienne sur ce dossier.

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L’international Polonais U21 (6 sélections, 4 buts) a été recruté par Porto, le 7 janvier dernier, contre 8 M€ (+2 M€ de bonus). Il s’est engagé avec « Les Dragons » jusqu’en juin 2029. En 8 matchs disputés avec son nouveau club, Oskar Pietuszewski a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives.

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