Mercato OM : Benatia vise deux coups en or en Italie  

L’OM et la Juventus pourraient boucler un deal XXL lors du prochain mercato estival. Les rumeurs circulent ces derniers jours.

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L’OM peinera à conserver Mason Greenwood l’été prochain. L’attaquant anglais séduit les plus grands clubs européens, dont la Juventus. Pour réduire le prix du transfert, la Vieille Dame envisage d’inclure deux joueurs dans la transaction.

Avec 15 réalisations, Greenwood domine le classement des buteurs de Ligue 1. Il s’impose comme la pièce maîtresse de l’équipe de Habib Beye. En deux ans sur la Canebière, ses performances ont presque effacé ses déboires passés. L’ancien Mancunien impressionne par son efficacité devant le but et son talent pur.

Outre la Premier League, les recruteurs se bousculent pour s’attacher ses services. Il semble déjà prêt pour un nouveau départ, mais sa destination n’est pas encore connue. Si l’Atlético de Madrid suit le dossier de près, la Juventus veut doubler la mise. Cependant, Turin doit surmonter deux obstacles.

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D’abord, le club doit valider son ticket pour la Ligue des champions, une mission complexe puisque l’équipe stagne à la 5e place de Serie A. Ensuite, il lui faut mobiliser des fonds importants. Marseille exige au moins 50 millions d’euros pour céder sa pépite.

Le montant paraît élevé pour la Juve. Les dirigeants italiens ont une idée : proposer un échange pour faire baisser la facture. Ils souhaitent inclure deux noms bien connus en France : Jonathan David et Edon Zhegrova. En difficulté en Italie, ces deux anciens Lillois cherchent une porte de sortie. Cette opération permettrait à l’OM de renforcer son attaque sans dépenser. Le deal n’est pas encore scellé.

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