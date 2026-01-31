ASSE : Horneland et Saint-Etienne, c’est terminé (Officiel)

Eirik Horneland n’est plus l’entraîneur de l’ASSE. Le club du Forez a officialisé ce samedi une séparation devenue inévitable, dans un contexte sportif aussi tendu que symbolique.

ASSE : Une mission impossible pour Horneland dans un Forez sous tension

Arrivé en décembre 2024, Eirik Horneland avait été choisi par Kilmer Sports Ventures pour incarner un virage méthodique, moderne, presque scientifique. Données, rigueur nordique et projet de fond devaient permettre à l’ASSE de se maintenir à flot. La réalité du terrain, elle, s’est montrée bien plus rugueuse. Très vite, la greffe n’a pas pris.

Entre une infirmerie bondée, des choix tactiques discutés et une série de résultats décevants, le technicien norvégien n’est jamais parvenu à inverser la tendance. La récente défaite face à Reims a agi comme un révélateur brutal. Horneland a alors annoncé à ses joueurs qu’il quitterait ses fonctions après la réception de Boulogne-sur-Mer, scellant une fin annoncée.

Dans un championnat impitoyable, l’ASSE a continué de tanguer. La der de Horneland sur le banc stéphanois s’est soldée par une défaite (0-1) à domicile. L’objectif maintien, clair à son arrivée, n’a jamais semblé réellement accessible. Le Forez, patient mais lucide, a fini par comprendre que le mariage ne durerait pas.

Un départ officiel et des mots forts du club

Après la rencontre face à l’USBCO, l’AS Saint-Étienne a communiqué officiellement la fin de collaboration entre les deux parties : « L’AS Saint-Étienne et Eirik Horneland se séparent d’un commun accord », peut-on lire. Le club précise que la collaboration prendra fin « à compter de ce dimanche 1er février ». Dans un communiqué empreint d’élégance, les Verts ont tenu à saluer l’homme derrière l’entraîneur.

ℹ️ L'AS Saint-Étienne et Eirik Horneland se séparent d'un commun accord.



L’AS Saint-Étienne confirme que le club et son entraîneur principal, Eirik Horneland, ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce dimanche 1er février.



Eirik… pic.twitter.com/55YASzYmQD — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 31, 2026

« L’effet de sa contribution aura été notable bien au-delà du terrain et des 43 rencontres dirigées. Le club tient à exprimer sa profonde reconnaissance pour les qualités humaines que Eirik a démontrées chaque jour », précise le club. Une reconnaissance sincère, rare dans ces moments-là, soulignant « son intégrité » et « la chaleur des relations nouées au sein du club ».

Montanier, le retour aux sources pour relancer Saint-Étienne ?

Déjà, l’après-Horneland se dessine. Philippe Montanier devrait reprendre les rênes de l’équipe première. Libre depuis 2023 et ancien gardien stéphanois, le Normand coche toutes les cases du profil rassurant. Expérience, connaissance de la maison verte et sang-froid dans les contextes brûlants.

L’officialisation pourrait intervenir rapidement, avec une présentation attendue en début de semaine. À Saint-Étienne, l’heure est désormais à la stabilité. Et peut-être, enfin, à la réconciliation avec l’espoir.

