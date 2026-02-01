Mercato Stade Rennais : Le SRFC officialise un joli coup !

Le Stade Rennais avance avec méthode sur ce mercato de janvier. Ce samedi, le club breton a officialisé un mouvement discret mais stratégiquement payant.

Mercato Stade Rennais : Ostigard, un dossier intelligemment bouclé

Le Stade Rennais a acté le transfert définitif de Leo Ostigard au Genoa, où le défenseur norvégien était prêté depuis l’été dernier. Une opération anticipée, négociée autour de 4 millions d’euros, qui illustre la capacité du SRFC à optimiser ses dossiers sans faire de bruit, mais avec efficacité.

À 26 ans, Ostigard s’est imposé comme un titulaire solide en Serie A, allant même jusqu’à se distinguer par son sens du but. Une réussite qui a convaincu le club italien de lever l’option d’achat avant l’échéance estivale. Pour Rennes, c’est un choix pragmatique : transformer un joueur hors projet immédiat en liquidités bienvenues.

Un mercato rennais sous le signe de la maîtrise

Ce transfert s’inscrit dans une gestion plus large des prêts en cours. Dans les discussions liées à Albert Grønbæk, finalement reprêté à Hambourg, le cas Ostigard a été réglé avec une rare fluidité. Mieux encore, le SRFC aurait sécurisé un pourcentage à la revente, fidèle à sa politique de valorisation des actifs.

Dans le même esprit, le dossier Warmed Omari suit une trajectoire comparable, avec un transfert vers Hambourg estimé à 2,5 millions d’euros. Sans éclats superflus, Rennes avance, rigoureux et lucide. Un mercato sérieux, à l’image d’un club qui sait où il va… et comment y aller.

