Mercato Stade Rennais : Le SRFC officialise un joli coup !

Le Stade Rennais avance avec méthode sur ce mercato de janvier. Ce samedi, le club breton a officialisé un mouvement discret mais stratégiquement payant.

Mercato Stade Rennais : Ostigard, un dossier intelligemment bouclé

Le Stade Rennais a acté le transfert définitif de Leo Ostigard au Genoa, où le défenseur norvégien était prêté depuis l’été dernier. Une opération anticipée, négociée autour de 4 millions d’euros, qui illustre la capacité du SRFC à optimiser ses dossiers sans faire de bruit, mais avec efficacité.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un nouveau départ acté au SRFC

À voir

Paris FC-OM : « C’est grave », De Zerbi tacle Rulli après sa nouvelle bourde

À 26 ans, Ostigard s’est imposé comme un titulaire solide en Serie A, allant même jusqu’à se distinguer par son sens du but. Une réussite qui a convaincu le club italien de lever l’option d’achat avant l’échéance estivale. Pour Rennes, c’est un choix pragmatique : transformer un joueur hors projet immédiat en liquidités bienvenues.

Prêté en Serie A depuis le début de la saison, Leo Østigård est définitivement transféré au @GenoaCFC.



Bonne route Leo, en club et en sélection 🇳🇴 pic.twitter.com/BVOrXJ1frG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2026

Un mercato rennais sous le signe de la maîtrise

Ce transfert s’inscrit dans une gestion plus large des prêts en cours. Dans les discussions liées à Albert Grønbæk, finalement reprêté à Hambourg, le cas Ostigard a été réglé avec une rare fluidité. Mieux encore, le SRFC aurait sécurisé un pourcentage à la revente, fidèle à sa politique de valorisation des actifs.

Lire aussi : Mercato : Un pari fou à 25 M€ se précise au SRFC

Dans le même esprit, le dossier Warmed Omari suit une trajectoire comparable, avec un transfert vers Hambourg estimé à 2,5 millions d’euros. Sans éclats superflus, Rennes avance, rigoureux et lucide. Un mercato sérieux, à l’image d’un club qui sait où il va… et comment y aller.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Un nouvel attaquant à 17 M€ en approche

À voir

ASSE : Horneland et Saint-Etienne, c’est terminé (Officiel)

Mercato : Chelsea et le SRFC négocient un deal incroyable

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Dallinga ?