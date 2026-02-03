Coup de théâtre au PSG : Une deuxième recrue signe !

Au lendemain de la fermeture du mercato, la direction du PSG surprend ses supporters. Elle a bouclé une deuxième signature en tout discrétion.

Mercato PSG : Signature définitive pour Khalil Ayari

Le mercato hivernal a pris fin en France ce lundi 2 février à partir de minuit. Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’a pas bouleversé son effectif. L’entraîneur du PSG s’est juste contenté de l’arrivée du jeune prodige Dro Fernandez. Le milieu offensif de 18 ans est arrivé provenance du FC Barcelone pour 8 millions d’euros.

Le PSG aurait également bouclé une seconde opération dans les toutes dernières heures du mercato. Khalil Ayari appartient désormais au Paris SG. L’ailier polyvalent tunisien était prêté par le Stade Tunisien depuis septembre dernier. Et il a visiblement convaincu l’état-major parisien de transformer son essai en engagement définitif.

Le Paris Saint-Germain lève son option d’achat

C’est le porte-parole du Stade Tunisien, Badreddine Nasfi, qui a vendu la mèche sur ce dossier. Il a expliqué que la direction du PSG venait de lever l’option d’achat de Khalil Ayari, indique la presse tunisienne. Le montant de l’opération se situerait entre 1 et 1,5 million d’euros.

Le jeune joueur a disputé deux rencontres de Ligue 1 sous les ordres de Luis Enrique cette saison. Il a récemment fêté ses 21 ans. Ce « cadeau d’anniversaire » contractuel viendrait récompenser son intégration discrète mais efficace à Paris. La direction du PSG n’a pas encore confirmé cette transaction, mais cela ne saurait tarder.

