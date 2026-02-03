Mercato PSG : Le Real prêt à défier Al-Khelaïfi pour Vitinha

Vitinha est lié au PSG jusqu’en juin 2029, mais cela ne semble pas du tout inquiéter le Real Madrid. Florentino Pérez, le président des Merengues, serait notamment prêt à défier son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi, pour le milieu de terrain portugais.

Mercato PSG : Le Real Madrid insiste pour Vitinha

Classé troisième au dernier Ballon d’Or remporté par son partenaire Ousmane Dembélé, Vitinha est considéré comme le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Tout logiquement, l’ancien joueur du FC Porto attise les convoitises du Real Madrid. Après avoir perdu Toni Kroos et Luka Modric, le club madrilène rêve du numéro 17 parisien.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 au PSG, l’international portugais se sent bien à Paris et souhaite poursuivre l’aventure à Paris. Malgré cela, Vitinha attise les convoitises, notamment du Real Madrid. Florentino Pérez, le président de la Maison-Blanche, attend juste un geste du joueur de 25 ans pour bouger.

Selon les informations de la Cadena SER, le Real Madrid aurait même déjà une idée précise du prix à mettre sur la table pour faire craquer Nasser Al-Khelaïfi. Le club espagnol souhaite sécuriser le transfert, mais attend un geste de Vitinha pour entamer des discussions concrètes et définir les contours d’un possible transfert estival.

« Vitinha est très populaire au Real Madrid, comme tout le monde le sait. Le montant du transfert avoisinerait les 100 millions d’euros selon le club. À Valdebebas, on attend que Vitinha fasse un geste d’ouverture avant d’entamer des discussions », explique le journaliste Pacojó Delgado.

Pour lui, Florentino Pérez ne veut pas précipiter les choses et souhaite que le protégé de Luis Enrique manifeste personnellement son intérêt et son envie de changement avant de lancer des négociations formelles.

De son côté, l’Insider Djamel, bien renseigné sur le club de la capitale, assure que « Vitinha est très heureux au PSG et se sent pleinement épanoui à Paris. Il est considéré comme un joueur intouchable, tant par le coach que par la direction. »

Surtout, le Paris Saint-Germain n’a absolument pas l’intention de se séparer de son maître à jouer. Et ce ne sont pas les 100 millions d’euros proposés par le Real Madrid qui feront changer d’avis à Nasser Al-Khelaïfi.

