Mercato : Accord entre le PSG et Man United pour Rashford ?

Après avoir été plutôt calme cet hiver en termes de recrutement, le PSG risque de vivre un été beaucoup plus animé, entre possibles départs et gros renforts à venir. Marcus Rashford, prêté par Manchester United au Barça, pourrait notamment rejoindre le club de la capitale.

Mercato : Marcus Rashford, prochaine star du PSG ?

Sauf énorme surprise, le PSG devrait bel et bien renforcer son effectif de manière significative à la fin de la saison. Plusieurs recrues devraient débarquer au Campus PSG. En effet, les dirigeants parisiens doivent d’abord trouver des accords sur des prolongations de contrat, notamment Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont concernés.

Lisez aussi : Mercato : Rashford après Dro ? Le PSG agace encore le Barça

À voir

FC Metz-LOSC : Pluie de mauvaises nouvelles pour Genesio

En cas de départ, plutôt vers la Premier League pour le premier et l’Arabie Saoudite pour le second, Luis Campos devra alors les remplacer par des renforts de poids. Dans cette optique, le site Carpetas Blaugranas rapporte que le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait très motivé à l’idée de s’attacher les services de Marcus Rashford.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2028, l’attaquant de 28 ans est actuellement prêté au Barça avec une option d’achat à 30 millions d’euros. Mais la réalité économique du club espagnol pourrait toutefois empêcher Joan Laporta de lever cette option, privant Rashford de la possibilité de rester en Catalogne comme il le souhaite.

Courtisan de longue date de l’international anglais, le Paris SG serait prêt à profiter de cette situation pour attirer le joueur en fin de saison. Pour finaliser ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi serait disposé à mettre un chèque de 50 millions d’euros sur la table des négociations. Le profil de l’ailier britannique plaît beaucoup à Luis Enrique, qui apprécie ses qualités physiques et sa lecture du jeu, jugées parfaitement compatibles avec les principes de jeu du PSG.

À voir

Mercato ASSE : Le nouveau Yaya Touré est à Saint-Etienne

Lisez aussi : INFO Mercato : Marcus Rashford donne sa réponse au PSG !

Cependant, les Blaugranas n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier. L’entraîneur Hansi Flick souhaite vivement que Marcus Rashford poursuive l’aventure à Barcelone la saison prochaine. Mais tout reste encore à décider, car la direction du Barça devra déterminer si elle peut se permettre de payer les 30 millions d’euros nécessaires pour boucler cette opération.

À défaut, l’ancien chouchou d’Old Trafford pourrait très bien prendre la direction d’un club comme le Paris Saint-Germain, qui semble déterminé à continuer d’écoeurer le FC Barcelone sur le mercato. Affaire à suivre…

Lire la suite sur Marcus Rashford

Mercato PSG : Barcola échangé contre Rashford ? Al-Khelaïfi en rêve

À voir

Surprise à l’OM : Greenwood se rapproche d’un titre européen

Coup de tonnerre : Marcus Rashford proche du PSG pour 50M€ ?

Mercato PSG : Al-Khelaïfi lâche 50M€ pour Marcus Rashford !