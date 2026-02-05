Mercato OGC Nice : Un départ en vue après la qualification !

L’OGC Nice a réalisé une belle performance ce mercredi soir en renversant Montpellier (3-2) en Coupe de France. Mais Claude Puel risque de perdre un milieu de terrain durant cette semaine.

L’OGC Nice a vibré ce mercredi soir face au Montpellier HSC. Menés de deux buts à zéro, les Aiglons ont signé une remontada spectaculaire. Ils se sont imposés (3-2), arrachant ainsi leur billet pour les quarts de finale de Coupe de France. Claude Puel s’est clairement réjoui de ce « magnifique scénario ».

Cette liesse pourrait être suivie du départ d’un milieu de terrain. Hicham Boudaoui se rapprochant à grands pas de la Turquie où le mercato est ouvert jusqu’au 6 février. Le média Bölge Gazetesi Van indique que Galatasaray a sorti le grand jeu pour convaincre l’international algérien.

Le club stambouliote tente de le recruter en prêt avec une option d’achat de 15 millions d’euros. Cette offre risque de faire craquer la direction de l’OGCN. Surtout que Hicham Boudaoui ne serait pas l’idée de rejoindre le championnat turc dès cet hiver.

Un contrat de quatre ans l’attend à Galatasaray

Galatasaray aurait même remis au joueur de 26 ans un contrat de quatre ans avec un salaire annuel grimpant jusqu’à 3 millions d’euros. Une offre supérieure à ses revenus actuels sur la Côte d’Azur. Pour le moment, l’OGC Nice semble réticent à l’idée de céder celui qui a disputé 18 rencontres cette saison. Mais la volonté de Hicham Boudaoui pourrait faire pencher la balance.

