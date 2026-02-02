Mercato : Le Stade Rennais vise deux coups en or

Le Stade Rennais passe à l’offensive pour Zabiri et cible une pépite d’Angers SCO pour ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré traque deux cracks

Le Stade Rennais accélère sérieusement dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. À quelques heures de la fermeture du marché, les dirigeants bretons ont bouclé l’essentiel du dossier Yassir Zabiri, tout en gardant une porte ouverte pour un second renfort offensif.

Âgé de 20 ans, l’avant-centre du FC Famalicão a trouvé un accord contractuel avec Rennes. Un terrain d’entente a également été établi entre les deux clubs. Montant de l’opération : environ 14 millions d’euros, bonus compris. Révélation marocaine lors de la dernière Coupe du monde U20, Zabiri s’était illustré en finale face à l’Argentine. Il a claqué un doublé et a permis aux Lionceaux de remporter le sacre. Cette saison, le Marocain a déjà fait trembler les filets à 4 reprises en 12 matches de championnat portugais.

Parallèlement, le club breton n’exclut pas l’arrivée d’un deuxième attaquant, encore plus jeune. Une offre avoisinant 8 millions d’euros, bonus inclus, a été transmise au SCO d’Angers pour Prosper Peter, 18 ans. Le club angevin hésite à se séparer de son buteur.

Formé au SCO, Peter s’est déjà distingué en Ligue 1 avec 3 buts en 17 apparitions. International français U19 (4 sélections, 1 but), il suscite une réelle réflexion en interne, Angers espérant obtenir un montant supérieur. Le Stade Rennais pourrait accepter de revoir son offre à la hausse pour s’offrir un double renfort offensif avant la clôture du mercato.

