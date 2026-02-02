Mercato OM : Accord conclu, troisième arrivée avant minuit

L’OM enchaine les mouvements dans ce sprint final du mercato. Après les arrivées d’Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, une troisième recrue est attendue ce lundi à Marseille.

Mercato : L’OM frappe fort, une recrue surprise attendue avant minuit

Les dernières heures du mercato hivernal sont particulièrement mouvementées à l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens ne ménagent pas leurs efforts pour faire venir de nouvelles recrues. Himad Abdelli et de Tochukwu Nnadi ont débarqué ce lundi à l’OM afin de densifier le milieu de terrain.

Lire aussi : Mercato OM : Deux nouvelles recrues débarquent à Marseille !

À voir

Mercato : Le Stade Rennais acte une masterclass historique !

Et le club phocéen s’apprête à conclure un troisième mouvement en cette dernière journée de mercato. C’est le couloir gauche qui est au centre de toutes les attentions. Souffian El-Karouani, latéral d’Utrecht, est la cible privilégiée pour renforcer ce poste. L’international marocain arrive au terme de son contrat en juin prochain.

Souffian El-Karouani d’accord pour rejoindre Marseille

Alertée par cette opportunité contractuelle, la direction de l’OM est passée à l’offensive. Cet assaut marseillais semble porter ses fruits. Car L’Equipe assure qu’un accord de principe a été trouvé avec le joueur impatient de rejoindre la cité phocéenne cet hiver.

https://twitter.com/GuillaumeTarpi/status/2018088577981170023

L’Olympique de Marseil aurait même formulé une offre de trois millions d’euros pour convaincre le club néerlandais de libérer son défenseur. Cette offre comporterait un pourcentage de 15 % sur une future revente. Sera-t-elle suffisante pour finaliser ce deal ?

Pour le moment, Souffian El-Karouani sort d’une saison impressionnante avec trois réalisations et quinze passes décisives. Ces statistiques font de lui le défenseur le plus décisif d’Europe. Cette signature imminente viendrait clore un recrutement hivernal ambitieux, apportant à l’effectif marseillais une réelle plus-value technique pour la suite de la compétition.

Lire la suite sur l’OM :

OM vs PSG : Une forte décision tombe pour le Classico !

Mercato OM : Un phénomène attendu à Marseille ce lundi

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé, un phénomène va signer

OM Mercato : Longoria fait une annonce forte pour De Zerbi !