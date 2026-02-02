Coup de théâtre à l’OM : Un départ inattendu confirmé !

La surprise est de taille à l’OM ! Six mois seulement après son arrivée, Matt O’Riley quitte le club phocéen. Son prêt vient d’être rompu, quelques heures avant la fin du mercato.

Mercato OM : C’est confirmé, le prêt de Matt O’Riley rompu !

Les ultimes heures du mercato sont particulièrement mouvementées à l’Olympique de Marseille. Deux nouvelles recrues s’ajoutent à l’effectif phocéen. Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont débarqué ce lundi à l’OM afin de densifier le milieu de terrain. Et si une recrue supplémentaire est attendue d’ici minuit, la direction phocéenne vient de procéder à un départ inattendu.

L’aventure de Matt O’Riley à l’OM s’est achevé de manière brusque. Il y a quelques jours, il était hors de question de le voir quitter le navre phocéen. L’entraîneur Roberto De Zerbi comptait logiquement sur lui pour la suite de la saison. Au point où un possible recrutement définitif de l’international danois était évoqué.

À voir

Mercato OM : Accord conclu, troisième arrivée avant minuit

Lire aussi : Mercato OM : Matt O’Riley, Marseille face à un gros regret

Sauf que tout a basculé dans ce sprint final du mercato. Sacha Tavolieri le confirme, le prêt de Matt O’Riley à l’OM, a bel et bien été rompu. Le joueur de 25 ans n’aura finalement passé que six mois sous le maillot phocéen. Il retourne à Brighton, son club propriétaire.

Un départ déjà anticipé à l’Olympique de Marseille

Cette rupture de contrat n’a pas vraiment surpris la direction de l’Olympique de Marseille. Cette dernière avait déjà anticipé le départ de Matt O’Riley avec la récente arrivée de Quinten Timber. Son départ permettre donc à l’OM de rééquilibrer un peu ses finances. Même si d’autres joueurs ne sont pas à l’abri d’un départ.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Accord conclu, troisième arrivée avant minuit

Mercato OM : Deux nouvelles recrues débarquent à Marseille !

À voir

Mercato : Le Stade Rennais vise deux coups en or

OM vs PSG : Une forte décision tombe pour le Classico !