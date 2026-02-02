INFO Mercato : L’OL arrache un accord intéressant au PSG !

À la veille de la fermeture du marché des transferts de l’hiver, l’OL est sur le point de s’offrir les services d’un défenseur du PSG. Les deux clubs sont parvenus à un accord ces dernières heures.

Mercato PSG : Un Titi file à l’OL

À un peu plus de 24 heures de la fin du mercato hivernal, les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’OL auraient trouvé un accord pour le jeune défenseur central Noham Kamara. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, le joueur de 19 ans va quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

« Accord contractuel entre l’OL et Noham Kamara. Le PSG et Lyon sont d’accord sur le principe d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Il reste des éléments à éclaircir pour un accord total. Discussions en cours », assure le spécialiste mercato de RMC Sport. Une formule qui convient aux deux directions, même si, à l’heure actuelle, les derniers détails restent à régler avant toute officialisation.

Très peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Noham Kamara préfère donc quitter son club formateur plutôt que d’attendre une hypothèque chance. Sauf énorme retournement de situation, l’OL devrait ainsi enregistrer la signature de l’international français des moins de 20 ans. Rien n’est donc totalement verrouillé, mais la tendance se confirme heure après heure.

Le PSG, conscient de la forte cote de son joueur, prépare son départ tandis que Lyon souhaite sécuriser rapidement l’opération. De son côté, le Bayer Leverkusen serait toujours prêt à acheter Kamara. Une situation qui pourrait davantage convenir aux champions d’Europe en titre. Arrivé au Paris SG en 2024, à seulement 17 ans, Noham Kamara avait rapidement fait son trou dans la capitale française.

Convoqué par Luis Enrique en équipe première en avril dernier, le défenseur est depuis apparu à trois reprises en Ligue 1. À Lyon, le natif de Meaux pourrait très bien intégrer la rotation installée par Paulo Fonseca chez les Gones.

