Mercato OM : Deux joueurs quittent encore Marseille !

La direction de l’OM finalise son mercato hivernal avec une vase opération dégraissage. Le milieu de terrain Darryl Bakola et le défenseur Ulisses Garcia ont quitté le navire marseillais ce lundi pour se rendre en Italie.

Le dernier virage du mercato de l’Olympique de Marseille est très mouvementé. Alors que l’attention se porte majoritairement sur les arrivées de Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, la direction phocéenne procède en coulisse au départ de plusieurs éléments.

Le premier mouvement concerne Matt O’Riley. Le milieu de terrain danois quitte le navire OM six mois seulement après son arrivée. Son prêt ayant a été rompu. Le milieu de terrain retourne donc à Brighton. Ce retour à l’envoyeur permettre aux Olympiens de réduire leur masse salariale.

Et ce n’est pas fini. Deux joueurs viennent aussi quitter l’Olympique de Marseille pour l’Italie. Il est question d’Ulisses Garcia et Darryl Bakola. Ces deux joueurs sont en passe de s’engager officiellement avec Sassuolo.

Visite médicale en cours à Sassuolo

Le journaliste Antonio Parrotto assure en effet qu’Ulisses Garcia et Darryl Bakola passent actuellement leur visite médicale à Sassuolo. Une fois cette étape franchie, les deux joueurs s’engageront avec le club italien.

Notons que la pépite Darryl Bakola avait refusé l’offre de prolongation de l’OM. Le jeune milieu de terrain français va poursuivre sa progression en Serie A italienne. Il s’agit d’un transfert sec à hauteur de 10 millions d’euros et un bonus de 2 millions d’euros.

Tandis que pour Ulisses Garcia est prêté à Sassuolo avec une option d’achat estimée à 3 millions d’euros. Ce remaniement dessine donc le nouveau visage du groupe de Roberto De Zerbi pour la seconde moitié de saison.

