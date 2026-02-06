OM : Tirage clément en Coupe de France, Longoria réagit !

Après avoir écarté le Stade Rennais, l’OM connait son prochain adversaire en Coupe de France. Le président Pablo Longoria a réagi à cet tirage.

L’OM affrontera Toulouse au Vélodrome, le souhait de Pablo Longoria exaucé

Le verdit a été clément pour les Phocéens. Le mercredi 4 mars, l’Olympique de Marseille recevra Toulouse FC en quart de finale de Coupe de France. Les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia peuvent souffler. Le Phocéen explique que la direction de l’OM espérait un match à domicile. Leur vœu a été exaucé.

Pablo Longoria et son bras droit ont donc exprimé un sentiment de soulagement, indique la source. Les Olympiens évitent aussi un duel au sommet entre Lyon et Lens. Ils s’assurant ainsi qu’un concurrent de poids quittera la compétition. Cette opportunité est immense pour un OM qui court après ce trophée depuis 37 ans. D’autant plus que son rival, le PSG, est déjà sorti du tournoi.

À voir

Mercato PSG : Une rumeur autour de Vitinha choque l’Espagne

Lire aussi : Crise à l’OM : La sortie puissante de Longoria après la tempête

Toutefois, Roberto De Zerbi refuse de crier victoire trop vite. « On peut passer contre tout le monde, mais aussi perdre contre tout le monde », avait-il rappelé devant la presse. Les Violets avaient d’ailleurs déjà bousculé l’OM (2-2) en novembre dernier au Vélodrome.

Un calendrier sous haute tension pour l’Olympique de Marseille

Ce quart de finale ne sera pas une promenade de santé pour l’Olympique de Marseille. Il s’insère dans un calendrier intense, juste après la réception de Lyon et juste avant un nouveau voyage à Toulouse en Champions.

Le peuple marseillais se rappelle encore de l’élimination contre Annecy en 2023. Même si cette Coupe de France est devenue l’un objectif prioritaire. La route vers le Stade de France est dégagée, mais les coéquipiers de Mason Greenwood devront faire face à plusieurs obstacles pour y parvenir.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un serial buteur à 30 M€

À voir

Mercato Stade Rennais : Habib Beye bientôt limogé ? Son successeur connu !

Mercato OM : Paulo Dybala, future star de Marseille ?

CdF : L’OM sans pitié pour le Stade Rennais !