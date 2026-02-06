Mercato PSG : Une rumeur autour de Vitinha choque l’Espagne

Le Real Madrid a un sérieux atout pour déloger Vitinha du Paris Saint-Germain. Ce plan, orchestré pour l’été 2026, met déjà le football espagnol en émoi.

Cette saison, le Real Madrid fait face à un problème persistant. Le manque de créativité technique dans l’entrejeu est devenu une urgence absolue. C’est dans ce sens que les Merengues ont tenté de faire venir Martin Zubimendi sans succès. L’autre piste étudiée mène à présent à Vitinha, l’architecte du PSG.

L’international portugais rayonne sous les couleurs parisiennes. Il a terminé à la place du Ballon d’Or 2025, remporté par Ousmane Dembélé. Un « gentlemen’s agreement » estimé à 100 millions d’euros pourrait bien faciliter son départ du Paris SG. Mais la direction parisienne n’entend pas se laisser dépouiller sans réagir.

Le média espagnol de Defensa Central l’assure, l’état-major du PSG a posé une condition radicale pour Vitinha : l’inclusion de Vinicius Junior dans le deal. Le feu follet brésilien représente le joyau idéal pour Paris, alliant génie et puissance marketing planétaire.

Des négociations électriques pour cet échange XXL

Le Paris Saint-Germain a une consigne claire : aucun joueur ne sera retenu contre sa volonté. Si Vitinha demande officiellement son départ, la porte s’ouvrira. Seulement au prix d’un échange spectaculaire pour compenser son départ.

Les négociations promettent ainsi d’être électriques entre deux géants européens. Ce jeu d’échecs entre le Real Madrid et le PSG animera sans doute le prochain mercato estival.

