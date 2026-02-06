Mercato PSG : Man United prépare un sale tour au Paris SG

Afficher l’index Masquer l’index
Manchester United pourrait gâcher les plans du PSG. Les Red Devils s’attaquent au technicien parisien, Luis Enrique.
Mercato PSG : Man United lorgne Luis Enrique
Manchester United pourrait frapper un gros coup au PSG lors du prochain mercato estival. Cette formation de Premier League a nommé Michael Carrick entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison et cherche un entraîneur permanent. Le club anglais s’intéresse fortement à Luis Enrique.
Si Jaap Stam privilégie Roberto De Zerbi, l'aura du club anglais n'est pas limitée à ce nom. Selon Indikayla News, les Anglais auraient récemment rencontré l'agent Ivan de la Peña, représentant Luis Enrique. Le technicien espagnol surfe sur les vagues du succès à Paris. Il a permis à l'ogre parisien de soulever pour la première fois le trophée de la Ligue des Champions et de rafler de nombreux titres. Ce qui attise les convoitises des Mancuniens.
Son contrat court jusqu’en juin 2027. Le Paris Saint-Germain a entamé des discussions pour prolonger le contrat du coach. Pour l’instant, tout indique qu’il va parapher un nouveau bail. Luis Enrique a indiqué plusieurs fois qu’il est heureux à Paris. Néanmoins, le deal n’est pas encore scellé. Man United tenterait de persuader Luis Enrique de refuser la proposition de prolongation du champion d’Europe afin de le recruter à l’été prochain.
