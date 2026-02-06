Mercato PSG : Man United prépare un sale tour au Paris SG

Manchester United pourrait gâcher les plans du PSG. Les Red Devils s’attaquent au technicien parisien, Luis Enrique.

Mercato PSG : Man United lorgne Luis Enrique

Manchester United pourrait frapper un gros coup au PSG lors du prochain mercato estival. Cette formation de Premier League a nommé Michael Carrick entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison et cherche un entraîneur permanent. Le club anglais s’intéresse fortement à Luis Enrique.

Si Jaap Stam privilégie Roberto De Zerbi, l’aura du club anglais n’est pas limitée à ce nom. Selon Indikayla News, les Anglais auraient récemment rencontré l’agent Ivan de la Peña, représentant Luis Enrique. Le technicien espagnol surfe sur les vagues du succès à Paris. Il a permis à l’ogre parisien de soulever pour la première fois le trophée de la Ligue des Champions et de rafler de nombreux titres. Ce qui attise les convoitises des Mancuniens.

À voir

Mercato Stade Rennais : Habib Beye bientôt limogé ? Son successeur connu !

Lire aussi : Mercato PSG : Deux offres XXL sur la table d’Al-Khelaïfi

Son contrat court jusqu’en juin 2027. Le Paris Saint-Germain a entamé des discussions pour prolonger le contrat du coach. Pour l’instant, tout indique qu’il va parapher un nouveau bail. Luis Enrique a indiqué plusieurs fois qu’il est heureux à Paris. Néanmoins, le deal n’est pas encore scellé. Man United tenterait de persuader Luis Enrique de refuser la proposition de prolongation du champion d’Europe afin de le recruter à l’été prochain.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Accord conclu pour Conceição ?

Mercato PSG : Un jeune roc file vers l’Allemagne

À voir

OM : Tirage clément en Coupe de France, Longoria réagit !

Mercato PSG : Le Qatar dégaine une offre XXL pour un crack de Ligue 1