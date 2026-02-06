Mercato OL : Prolongation du prêt d’Endrick, un vrai rêve !

L’idée de garder Endrick à l’OL, une saison entière à l’issue de son prêt, est un véritable rêve, vu l’accompagnement l’attaquant du Real Madrid à Lyon.

OL : Le Real Madrid place Endrick sous haute surveillance à Lyon

Le Real Madrid a certes prêté Endrick à l’OL, mais suit de très près sa progression. Et pas que ! Il est presque dans les mêmes conditions à Lyon qu’en Espagne. Selon les premières rumeurs lors de son arrivée en France, fin décembre 2025, il était accompagné d’un préparateur physique spécial.

L’information est désormais confirmée. Selon le média El Chringuito, l’attaquant brésilien est accompagné à l’Olympique Lyonnais par un staff de plusieurs personnes, dont Guido Spirandelli, le physio au Real Madrid, qui a décidé de suivre le jeune joueur.

« Sept personnes travaillent avec Endrick. […]. Il y a un cuisinier aussi, qui a travaillé dans un restaurant Michelin aux États-Unis. Endrick fait attention à ce qu’il mange depuis qu’il a 14 ans […]. Il y a deux personnes qui l’assistent dans sa communication. Deux autres qui l’assistent tous les jours. Il a aussi un photographe », a fait savoir le journaliste Marcos Benito sur la TV.

OL Mercato : Le retour du Brésilien à Madrid est planifié

Cette protection rapprochée dont bénéficie le nouveau buteur de l’OL est clairement un signe que le Real Madrid n’a pas du tout l’intention de laisser longtemps sa pépite de 19 ans loin de « La Maison Blanche ».

La tendance est confirmée par Fabrizio Romano. Le journaliste italien avait mis fin aux spéculations sur une éventuelle prolongation du prêt d’Endrick chez les Gones. « Le plan du Real est très clair : prêt, progression à Lyon, temps de jeu régulier et retour à Madrid l’été suivant », indique-t-il.

Le rêve de Fonseca éteint aussitôt !

Fort de ses débuts réussis à l’Olympique Lyonnais (5 buts en 5 matchs), l’avant-centre en prêt est la priorité estivale de Paulo Fonseca. L’entraineur des Gones aurait demandé à la Direction du club rhodanien d’entamer immédiatement les négociations pour prolonger le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Une démarche quasiment vouée à l’échec, si l’on en croit les révélations d’El Chringuito.

Il faut rappeler que Chelsea et le PSG se sont déjà positionnés pour recruter le joueur des Merengues. Tranféré de Palmeiras (Brésil) à 47,5 M€ en juillet 2024 et sous contrat en Espagne jusqu’en juin 2030, Endrick est évalué à 25 M€ par Transfermarkt. Cependant, le Real Madrid ne le cédera pas en dessous de 50 M€.

