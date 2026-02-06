Mercato OM : Un défenseur s’en va, annonce ce vendredi !

L’Olympique de Marseille poursuit le dégraissage de son effectif avec le départ d’Amir Murillo. La latéral panaméen est attendu ce vendredi en Turquie, où le mercato ferme ses portes dans quelques heures.

Mercato : L’OM envoie Amir Murillo au Besiktas

Le dossier Amir Murillo est enfin réglé ! Le défenseur latéral panaméen va découvrir cet hiver un nouveau championnat : la Super Lig. L’Olympique de Marseille et le Besiktas ont conclu un accord total pour son transfert.

Le montant de la transaction est estimé à 6 millions d’euros, bonus compris. Ce deal permet à l’OM de se faire rentrer l’argent dans ses caisses. La direction marseillaise a aussi réussi à se séparer d’un joueur devenu indésirable.

Visite médicale prévue ce vendredi à Istanbul

Amir Murillo a soudainement disparu des plans de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM l’a sanctionné, en l’écartant de son groupe. Ce transfert au Besiktas est donc l’occasion pour le joueur de 29 ans de relancer sa carrière loin de Marseille.

Le journaliste Yagiz Sabuncuoglu ajoute que l’international panaméen est attendu ce vendredi à Istanbul à 15h30. Son agenda est déjà bouclé : il va passer la visite médicale avant d’engager officiellement avec le club turc. Les services administratifs des deux clubs s’activent désormais pour valider les derniers documents à temps. L’Olympique de Marseille ne tardera pas à officialiser son départ.

