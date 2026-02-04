ASSE : Coup de pression des supporters avant Montpellier

Après le départ d’Eirik Horneland, les supporters de l’ASSE mettent un énorme coup de pression sur Philippe Montanier et Kilmer Sports Ventures.

L’ASSE chute, mais reste en course la montée en Ligue 1

L’ASSE a remercié Eirik Hornland pour insuffisance de résultats. Son équipe est rétrogradée à la 5e place de Ligue 2. Elle a concédé 7 défaites, 4 matchs nuls et 27 buts en 21 journées. Vue la menace de passer à côté de l’objectif « remontée immédiate », Kilmer Sports Ventures a pris ses responsabilités en changeant l’entraîneur, comme l’a souligné Huss Fahmy, le directeur des opérations du groupe canadien.

C’est désormais Philippe Montanier qui a la lourde tâche de ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Il a 13 matchs à disputer pour réussir cette mission. Deux options se présentent pour les Verts. Premièrement, ils peuvent décrocher la qualification directe en finissant à la première ou deuxième place au classement. Deuxièmement, ils peuvent passer par les barrages s’ils terminent la saison à la 3e, 4e ou 5e place. Tous ces scénarios sont encore possibles, car il y a 39 points en jeu.

Les supporters de Saint-Etienne ne cachent pas leur déception

Cependant, quatre groupes de supporters de l’ASSE ont décidé de tirer la sonnette d’alarme, à la suite des deux dernière défaites consécutives, notamment celle contre l’US Boulogne CO (0-1) au stade Geoffroy-Guichard, devant plus de 30 000 fans.

À voir

OM : Sanction imminente à Marseille, la LFP va sévir !

Selon les Green Angels, Magic Fans, Indépendantistes stéphanois et l’Union des Supporters Stéphanois « l’heure est grave », après la frustration vécue contre Boulogne sur-Mer. Ils évoquent « une énième prestation soporifique de leur club de cœur » et pointent « une équipe sans valeurs, sans courage et sans une once de fierté » face au promu USBCO.

« L’arrivée de Montanier doit siffler la fin de la récréation »

Avant le match contre le Montpellier HSC, samedi, encore à Geoffroy-Gucihard, les supporters stéphanois ont envoyé un message fort à la Direction de l’AS Saint-Etienne, au nouveau coach et aux joueurs.

« L’arrivée de Philippe Montanier doit siffler la fin de la récréation : fini les comportements d’adolescents, fini de fuir ses responsabilités, fini de porter le maillot tous les week-ends, fini les boîtes de nuit et les caves à vin, fini les retards à l’entraînement, fini le télétravail…

Lisez aussi : ASSE : Data et cellule de performance, Montanier en parle

À voir

Mercato OM : Un milieu quitte Marseille et brise le silence

Place aux actes, au terrain et à la rage de vaincre. Montrez-nous que vous êtes fiers de porter ce maillot et de diriger ce club, et le Peuple Vert répondra, comme à son habitude, présent pour remettre l’AS Saint-Étienne à sa juste place, en Ligue 1. La balle est entre vos pieds, mais elle est surtout dans votre camp », ont-t-ils écrit dans leur communiqué commun.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Une pépite choisit Sainté pour sa formation

ASSE : Fin du mercato, comment Montanier s’est impliqué

ASSE : L’énorme aveu de Montanier qui fait chavirer le Forez

À voir

Mercato PSG : Une nouvelle offre tombe pour Fabián Ruiz