OM : Sanction imminente à Marseille, la LFP va sévir !

Après l’interdiction de ses supporters pour le Classique contre le PSG, l’OM doit désormais faire face à une autre sanction. La LFP va rendre sa sentence pour usage d’engins pyrotechniques au Vélodrome.

OM : Le Vélodrome dans le collimateur de la LFP

La crise a pris fin à l’Olympique de Marseille ! Les Olympiens ont retrouvé le sourire ce mardi soir. Ils sont corrigé le Stade Rennais et sont qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Cette qualification a permis aux hommes de Roberto De Zerbi de chasser le spectre de l’élimination en Ligue des champions. Et un autre grand défi les attend.

L’OM ira défier ce dimanche le PSG pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. De Zerbi et ses hommes ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters en tribunes. Ceux-ci sont interdits de déplacement pour ce choc. Et une autre sanction plane au-dessus de l’Olympique de Marseille.

La commission de discipline de la LFP se réunit ce soir pour examiner les incidents survenus lors du choc OM-Lens (3-1). Cette rencontre avait été marquée par l’usage massif de fumigènes et de feux d’artifice dans les tribunes du Vélodrome.

Suspension de deux matchs fermes

Le groupe Commando Ultra 84 (CU 84) est particulièrement visé, indique le journaliste Bruno Blanzat. Ces supporters de l’OM pourraient écoper d’une suspension de deux matchs fermes. Si cette sanction est confirmée, elle impacterait deux matchs à domicile. La réception du RC Strasbourg et l’Olympico contre l’OL sont visés.

L’Olympique de Marseille espère toutefois une clémence de la commission, plaidant pour un match ferme assorti d’un sursis. Dans une saison déjà mouvementée, l’absence d’une partie de ses supporters pour l’Olympico serait un coup dur. La décision de la LFP est attendue.

