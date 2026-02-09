Stade Rennais : Habib Beye limogé ? Annonce imminente !

La défaite du Stade Rennais à Lens (3-1) a fragilisé un peu plus l’avenir d’Habib Beye. Les dirigeants bretons devraient d’ailleurs annoncer une décision radicale ce lundi.

Mercato : Le Stade Rennais va trancher pour Habib Beye

Ça sent la fin entre Habib Beye et le Stade Rennais ! Son équipe a concédé une quatrième défaite consécutive samedi à Lens (3-1). Le technicien de 48 ans n’arrive plus vraiment à relancer les Rouge et Noir. Ce revers fait suite à une élimination en Coupe de France mercredi dernier à Marseille.

Ces contre-performances ont exacerbé les tensions internes à Rennes. Elles semblent même avoir scellé le destin de Habib Beye. L’Équipe rapporte que la direction du SRFC devrait officialiser sa position dès ce lundi. Va-t-elle se séparer de son coach ? Les rumeurs d’un départ sont de de plus en plus crédibles.

À voir

PSG-OM : La colère gronde, McCourt prêt à sanctionner ?

Lire aussi : Stade Rennais : Rongier met Beye face à ses responsabilités sur Samba

Surtout que des échanges concernant les modalités financières d’une rupture de contrat de Habib Beye ont été évoqué la semaine dernière. Les dirigeants du Stade Rennais chercheraient une issue rapide pour stopper l’hémorragie sportive. Tandis que l’ancien international reste combatif.

Il refuse de démissionner

A Bollaert, Habib Beye a clairement affiché son refus de démissionner. Il prône la résilience et la force de caractère dans de telles situations. « Moi, j’ai la passion de continuer, je considère que dans ces moments-là, il faut s’accrocher », déclarait-il.

Sauf que le manque de résultats pourrait bien contraindre les dirigeants de Rennes à trancher dans le vif. Ceux-ci travailleraient déjà en coulisse sur sa possible succession.

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Stade Rennais : La vérité éclate sur le cas Brice Samba

À voir

Mercato ASSE : Hervé Renard garde un œil sur Saint-Etienne

Mercato Stade Rennais : Un gros départ programmé à Rennes

Habib Beye attaqué : Le Stade Rennais dénonce des calomnies