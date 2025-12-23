Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Abakar Sylla

Annoncé sur les tablettes du FC Nantes pour ce mercato hivernal, Abakar Sylla ne viendra finalement pas à Nantes. Le dossier est fermé.

Mercato FC Nantes : Abakar Sylla s’éloigne du FCN

Ça bouge au FC Nantes à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. Le nouvel entraîneur du club, Ahmed Kantari est en mission commando pour sauver l’équipe de la relégation. Les Canaris sont mains et pieds liés dans la zone rouge. Ils doivent montrer un nouveau visage après la trêve pour ne pas descendre en Ligue 1. Pour y parvenir, Kantari demande de renforts.

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita est sur tous les fronts pour répondre aux exigences de son coach. Un joker est déjà arrivé. Deiver Machado est déjà Nantais et a déjà disputé de match avec les Jaunes et Verts. Après lui, Rémy Cabella a donné son feu vert pour rejoindre le FCN dans le cadre d’un prêt. Son arrivée est imminente puisque le deal serait déjà bouclé.

Les Kita ont aussi tenté un autre coup en Ligue 1. Les pensionnaires de la Beaujoire ont craqué pour Abakar Sylla, roc du RC Strasbourg. L’international ivoirien serait la priorité des dirigeants nantais. Mais ils n’ont pas obtenu une réponse favorable. Les discussions autour d’un prêt, envisagé pour six mois, n’ont pas abouti, selon L’Equipe. Le dossier est désormais refermé. La direction du FC Nantes se tourne vers d’autres options.

