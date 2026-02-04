Mercato FC Nantes : Kita traque un super crack marocain

Le coach du FC Nantes, Ahmed Kantari a poussé pour le transfert d’un phénomène marocain lors du mercato hivernal. Mais les Anglais ont déchiré l’offre de Waldemar Kita.

Mercato FC Nantes : le coup parfait manqué par Kita, Kantari frustré

Waldemar Kita l’avait promis, il est passé à l’action. Très actif durant ce mercato hivernal, le FC Nantes a multiplié les mouvements pour renforcer son effectif. Rémy Cabella, Deiver Machado, Ibrahima Sissoko, Frédéric Guilbert, Abakar Sylla, Ali Youssef et Mohamed Kaba ont ainsi débarqué à la Jonelière.

Un mercato dense, mais pas totalement abouti aux yeux d’Ahmed Kantari. Le technicien nantais espérait encore un dernier renfort offensif, ciblé sur le couloir droit, afin d’apporter davantage de percussion à l’attaque des Canaris.

Après avoir vu filer Arnaud Nordin finalement prêté par Mayence au Stade Rennais malgré l’intérêt de Nantes et Brest, les dirigeants nantais ont tenté un autre coup en or : Otmane Maamma. Le jeune ailier marocain de 20 ans, suggéré par Kantari lui-même, figurait tout en haut de la short-list.

Face à Watford, le LOSC a dégainé une offre proche de 8 M€, tandis que le FC Nantes proposait 5 M€ plus Herba Guirassy dans le deal. Deux propositions recalées par les Hornets. La raison ? Une offensive bien plus conséquente de l’AS Rome, estimée à près de 15 M€ via un prêt avec option d’achat obligatoire, formule également refusée, Watford réclamant un transfert sec dès cet hiver.

