Mercato ASSE : Gazidis sur un joli coup à 1,2M€

L’ASSE poursuit sa stratégie ambitieuse sur le mercato. Après Jubal, Ivan Gazidis vise un nouveau renfort malin à moindre coût : Sohaib Naïr, défenseur prometteur et polyvalent.

Mercato ASSE : Sohaib Naïr, un profil qui colle au Forez

À seulement 23 ans, Sohaib Naïr a déjà fait parler de lui. Solide en défense centrale, l’Algérien a retrouvé son niveau après une blessure à la cheville qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Son expérience à Guingamp et sa polyvalence en Ligue 2 font de lui un joueur parfaitement calibré pour une équipe ambitieuse comme l’ASSE.

Lire aussi : Montanier désigne le nouveau capitaine des Verts

À voir

Habib Beye à l’OM : La durée du contrat révélée !

L’intérêt pour Naïr n’est pas nouveau. Lors du dernier mercato hivernal, le joueur était déjà une priorité pour Saint-Étienne, mais le timing et sa valeur de 1,2 M€ avaient freiné les négociations. Aujourd’hui, Gazidis semble prêt à boucler cette opération intelligente, un investissement modeste pour un potentiel impact majeur sur la saison.

Jubal et Montanier : la stratégie se précise

Avant Naïr, l’AS Saint-Etienne avait déjà tenté de séduire Jubal, ancien d’Auxerre, aujourd’hui au FK Krasnodar. Bien que le transfert n’ait pas abouti, le profil du défenseur avait séduit Montanier et la direction. Cette approche démontre une volonté claire : recruter des joueurs à la fois expérimentés et adaptables à la Ligue 1 et à la Ligue 2.

Lire aussi : Mercato : Après Horneland, un entraîneur bientôt viré

Gazidis et son équipe semblent désormais plus stratèges que jamais. En combinant vision sportive et calcul financier, l’AS Saint-Etienne cherche à renforcer son effectif tout en limitant les risques économiques. Naïr pourrait être la pièce manquante de ce puzzle ambitieux, un petit bijou à 1,2 M€ qui pourrait briller dans le Forez dès la saison prochaine.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Sébastien Joseph répond à sa mise à pied

À voir

OM : Benatia rend sa démission, panique totale à Marseille

Mercato : L’ASSE est passée tout près d’un ex-buteur de l’OM

Montanier tient déjà un nouveau patron chez les Verts