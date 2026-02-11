Succession De Zerbi : L’OM avance sur un nom inattendu !

Suite au limogeage de Roberto De Zerbi, l’OM est en quête d’un nouvel entraîneur pour le remplacer. Et une piste inattendue prend de l’ampleur ces dernières heures. Des discussions sont en cours avec Eric Chelle.

Mercato : L’OM contacte Eric Chelle pour remplacer De Zerbi

Le poste d’’entraîneur à l’Olympique de Marseille est officiellement vacant. Roberto De Zerbi a été licencié par la direction phocéenne. Son départ intervient après une série de contre-performances, conclue par l’humiliation à Paris (5-0).

Les dirigeants marseillais ont décidé de se séparer de lui. Ils sont désormais à la recherche de son successeur. La piste numéro 1 mène Habib Beye. Le Franco-sénégalais est libre depuis son récent départ du Stade Rennais. Il est la priorité pour remplacer De Zerbi. Mais il n’est pas seul. Un nouveau concurrent émerge.

La Provence le confirme, les responsables phocéens sont entrés en contact avec Éric Chelle en vue de lui confier les rênes de l’équipe. Cette approche ne le laisse pas indifférent. L’actuel sélectionneur serait très chaud à l’idée de rejoindre l’OM.

Quelques obstacles se dressent sur sa route

Notons qu’Éric Chelle connait bien la cité phocéenne. Lui qui a fait ses armes dans des clubs locaux comme Marseille-Consolat ou Martigues. Le Provençal de 48 ans serait très emballé par le projet OM. Cette piste comporte tout de même quelques zones d’ombres.

Son CV brille en sélection. Eric Chelle a récemment conduit les Super Eagle en demi-finale de la CAN 2025. Mais il manque encore d’expérience en club de haut niveau européen. Ses contacts avec l’OM ne seraient donc qu’au stade « embryonnaire ».

