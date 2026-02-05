ASSE : Montpellier fragilisé avant sa venue à Saint-Etienne

La défaite de Montpellier HSC à Nice (3-2) en coupe de France a laissé des traces chez les Héraultais avant leur match contre l’ASSE.

ASSE-MHSC : Un enjeu de taille !

Le Montpellier HSC affrontera l’ASSE, samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 22e journée de Ligue 2. L’enjeu de cette rencontre est crucial pour les deux clubs relégués de la Ligue 1 la saison dernière.

Les Verts ont impérativement besoin de victoire pour rester dans le top 5, surtout après leurs défaites consécutives contre le Stade de Reims (1-0) et l’US Boulogne (0-1). Quant aux Pailladins (9es avec 31 points), ils ont un coup à jouer. En cas de victoire, ils peuvent rejoindre l’AS Saint-Etienne (5e avec 34 points) au classement.

Montpellier s’écroule à Nice au bout d’un match intense

Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour le MHSC avant son déplacement dans la Chaudron stéphanois. Il s’est incliné face à l’OGC Nice, mercredi soir, en 8e de finale de la coupe de France. Les Montpelliérains menaient par (2-0) à Nice, avant de s’écrouler dans les 20 dernières minutes du match. Ils ont concédé trois buts, dont le dernier, au bout du temps additionnel (90e +8).

Le MHSC accuse une défaillance physique et mentale avant Saint-Etienne

Épuisée physiquement par l’intensité de ce match, l’équipe de Zoumana Camara a également été touchée mentalement par cette défaite. « La défaillance est mentale, je pense. Même si on a péché physiquement en seconde période », a avoué Everson Junior, milieu de terrain de Montpellier.

À voir

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi propose un deal à la Juventus

« Mener (0-2) et perdre (3-2), ce n’est pas que physique ou technique, c’est aussi psychologique. Je pense qu’il y a eu une forme de limite. Il fallait aller au-delà sur quelques minutes », a-t-il indiqué ensuite.

Zoumana Camara évoque un match capital contre l’ASSE

Quant à l’entraîneur du prochain adversaire de l’ASSE, il est fou de rage ! « J’ai de la rage, de la colère et de la déception », a-t-il lâché, avant de se pencher sur les manques de son équipe.

Lisez aussi : ASSE : Etonnant hommage de Pierre Ekwah au peuple vert

« On a eu des fautes d’inattention et on a été sanctionnés. Il a manqué de l’expérience, de la personnalité et aussi un peu de force pour refuser d’être acculé sur le but. Et il a manqué un peu d’audace pour perturber cette équipe […]. Il y avait pourtant de la place pour le faire », a regretté le technicien français.

À voir

Mercato OGC Nice : Un départ en vue après la qualification !

Malgré les regrets exprimés, Zoumana Camara s’est immédiatement tourné vers la confrontation avec les Verts en championnat. « Il y a un match capital contre l’ASSE. Donc, je devais trouver le juste milieu. […] On est déjà tourné vers le match de samedi », a-t-il déclaré.

Le Montpellier HSC retrouvera-t-il les ressources physiques et mentales, en seulement deux jours de récupération, pour affronter l’AS Saint-Etienne avec plus de fraîcheur physique ? Rendez-vous samedi.

Lire aussi sur l’ASSE :

À voir

Stade Rennais : La tension monte d’un cran à Rennes

Mercato ASSE : La pire recrue de KSV pointée du doigt

Mercato ASSE : Saint-Etienne s’offre une sacrée recrue !

ASSE : Une première victime du système Montanier identifiée

À voir

Mercato OM : Déjà un forcing pour une recrue à Marseille !