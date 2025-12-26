Mercato FC Nantes : Accord bouclé pour Issa Diop ?

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita aurait coché le nom d’Issa Diop pour ce mercato hivernal. Le défenseur français pourrait débarquer à Nantes.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Issa Diop

En grande difficulté en Ligue 1, le FC Nantes s’active en coulisses. À quelques jours de l’ouverture du mercato, les dirigeants nantais contactent leurs réseaux pour renforcer l’équipe. Les pensionnaires de la Beaujoire veulent éviter une relégation qui se rapproche dangereusement. Seul le FC Metz affiche un bilan plus préoccupant en Ligue 1 depuis le début de cette campagne.

Les Canaris doivent réagir pour ne pas être surpris. L’urgence est de recruter de nouveaux joueurs talentueux. La cellule de recrutement explore déjà des profils expérimentés en France comme à l’étranger. Selon Ouest-France, les Kita ont tenté un gros coup en Premier League pour renforcer la ligne défensive de l’équipe de Ahmed Kantari. Ils auraient craqué pour Issa Diop.

Le défenseur central français évolue actuellement à Fulham. Il avait rejoint cette formation en 2022. Il est sous contrat jusqu’en juin 2027. L’ancien Toulousain vit le calvaire en Angleterre cette saison. Le roc français a disputé 4 matches de Premier League avec son club. La direction du FC Nantes n’est pas encore passé à l’attaque pour Issa Diop. Les négociations pourraient débuter dans les prochains jours. Le Français serait ouvert à un transfert cet hiver.

