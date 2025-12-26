Mercato PSG : Liverpool provoque la colère de Luis Campos !

Liverpool fait le forcing pour déloger un chouchou du PSG lors du prochain mercato hivernal. Les dirigeants parisiens disent non au départ de leur joueur.

Mercato PSG : Liverpool relance la piste Barcola

Le dossier Antoine Semenyo semble désormais hors de portée pour Liverpool. L’ailier ghanéen se dirige vers Manchester City, contraignant les Reds à revoir leurs plans offensifs. Pour compenser cet échec, le club de la Mersey s’intéresse de nouveau à un super crack du PSG.

Le nom de Bradley Barcola circule à Anfield. Déjà suivi depuis l’été dernier, l’ailier parisien figure toujours en bonne place sur les tablettes de Liverpool. Selon Caught Offside, les Reds envisagent sérieusement de passer à l’offensive. Malgré certaines critiques, Bradley Barcola demeure un élément clé de l’effectif du PSG. Luis Enrique compte sur lui et la direction parisienne a d’ailleurs entamé des discussions pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028. Sa valeur est estimée à environ 70 millions d’euros par Transfermarkt.

Bradley Barcola ne va certainement pas claquer la porte cet hiver. En revanche, une ouverture pourrait exister l’été prochain. Numéro quatre dans la hiérarchie offensive, derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Lyonnais s’est déjà interrogé sur sa place à Paris. Si Liverpool parvient à lui offrir un statut de titulaire indiscutable, accompagné d’un contrat attractif, le crack tricolore pourrait prendre la direction de l’Angleterre.

