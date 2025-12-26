Mercato OM : Mehdi Benatia négocie un deal à 58 M€ en Angleterre !

Habitués à se croiser sur le marché des transferts, l’OL et l’OM se retrouvent une nouvelle fois sur une cible en Premier League. Le coup se prépare pour 2026.

Mercato : l’OL et l’OM craquent pour un ancien du PSG

Cet hiver, la bataille entre l’OM et l’OL ne se limite pas au dossier Himad Abdelli. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Lyon et Marseille suivent également de près la situation du milieu uruguayen, Manuel Ugarte. Un profil bien connu en France, parce qu’Ugarte avait débarqué au PSG à l’été 2023 avec de grandes attentes.

Très convaincant à ses débuts, l’international uruguayen avait toutefois rapidement perdu du crédit auprès de Luis Enrique. Il a rejoint Manchester United pour se relancer, mais c’est encore l’échec en Angleterre. Cette saison, le milieu n’a été titularisé qu’à quatre reprises toutes compétitions confondues. Pas dans les plans de Ruben Amorim, Manchester United ne fermerait pas la porte à un départ dès le mercato hivernal.

Les dirigeants de l’OM et de l’OL surveillent attentivement cet indésirable des Reds Devils. Mais le dossier s’annonce extrêmement complexe. Ugarte figure sur les tablettes de clubs comme Aston Villa, Newcastle, la Juventus, Naples, l’Atlético de Madrid ou encore Galatasaray. Surtout, le club anglais espère un transfert estimé entre 51 et 58 millions d’euros. Une somme totalement inaccessible pour Lyon comme pour Marseille, qui ne peuvent envisager qu’un prêt. À ce stade, les deux Olympiques restent donc très loin d’un accord.

