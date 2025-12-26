Mercato Stade Rennais : Un milieu offensif arrive !

Le Stade Rennais pourrait récupérer un indésirable lors du prochain mercato hivernal. Le sort du joueur est déjà scellé en Italie.

Mercato Stade Rennais : Albert Gronbaek de retour à Rennes cet hiver ?

Le scénario tourne au fiasco. Prêté par le Stade Rennais au Genoa l’été dernier, Albert Gronbaek se dirige vers un retour anticipé pour de mauvaises raisons. En grande difficulté en Italie, le milieu offensif danois ne répond pas aux attentes. Depuis le début de la saison 2025-2026, le Danois n’a fait que quatre apparitions en Serie A. Un temps de jeu maigre, révélateur d’une adaptation totalement manquée.

La décision du Genoa est désormais actée. Cette formation italienne ne va pas conserver cet indésirable et envisage même de rompre le prêt du joueur cet hiver. Albert Gronbaek pourrait donc faire son retour au Roazhon Park dans els prochaines semaines. Le Stade Rennais a déjà appris la nouvelle et a annoncé sa décision.

Le club breton refuse de casser le prêt sans solution de sortie préalable pour le joueur. Pas question de récupérer un élément en échec, sans perspective claire. Une posture qui complique encore un dossier déjà épineux. Recruté pour 12 millions d’euros à l’été 2024, Albert Gronbaek enchaîne les déconvenues depuis son arrivée en France.

Après un premier prêt peu concluant à Southampton en fin de saison passée (5 matchs, 0 but), cette expérience italienne tourne encore mal. À l’approche du mercato hivernal, qui ouvrira le 1er janvier 2026, Rennes se retrouve sous pression. Il faudra agir vite pour éviter un retour embarrassant du Danois.

