FLASH Mercato : Antonio Rüdiger au PSG cet hiver pour 12M€ ?

Soucieux d’attirer un défenseur central expérimenté cet hiver, le PSG pourrait passer à l’offensive pour recruter Antonio Rüdiger lors du prochain mercato. En fin de contrat au Real Madrid, le joueur de 32 ans pourrait bien envisager l’option parisienne. Explications.

Mercato PSG : Antonio Rüdiger poussé vers la sortie au Real ?

Désireux de rajeunir et de renforcer sa charnière centrale, le Real Madrid aurait tranché pour l’avenir de ses deux défenseurs centraux, dont les trajectoires pourraient désormais diverger : Antonio Rüdiger et David Alaba. D’après les informations de la chaîne ESPN Deportes, les dirigeants madrilènes n’auraient pas prévu de proposer de prolongation à Rüdiger et Alaba, libres le 30 juin prochain.

Après avoir recruté Dean Huijsen l’été passé, les Merengues viseraient Marc Guéhi (Crystal Palace), Ibrahima Konaté (Liverpool) ou encore Dayot Upamecano (Bayern Munich) pour la saison prochaine. Antonio Rüdiger et David Alaba ne seront donc pas conservés à l’issue de la saison. En cas d’offre satisfaisante, un transfert pourrait même être envisagé dès cet hiver. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain ?

Antonio Rüdiger, prochaine star du Paris SG ?

Selon la presse espagnole, le PSG prépare un gros coup défensif avec Antonio Rüdiger. Alors que Lucas Beraldo n’a pas répondu aux attentes, Luis Enrique veut disposer d’un troisième défenseur central d’expérience derrière Marquinhos et Willian Pacho. L’entraîneur parisien apprécie le profil de l’international allemand et pousse pour son arrivée afin de renforcer son arrière-garde.

Pour convaincre le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à sortir le chéquier pour le défenseur de 33 ans, estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt. Expérimenté, solide et habitué aux grands rendez-vous, Rüdiger coche toutes les cases pour apporter de la solidité défensive à l’équipe du Paris Saint-Germain. Mais il faudra se méfier de la concurrence de Galatasaray et de clubs saoudiens.

« Le PSG suit de près Antonio Rüdiger et prépare une offre ! Le Real Madrid hésite à prolonger son contrat. Galatasaray et des clubs saoudiens sont également intéressés. Rüdiger n’est pas enthousiaste à l’idée de rejoindre la Turquie », rapporte l’Insider Ekrem Konur.

De son côté, ESPN Deportes indique que l’avenir d’Antonio Rüdiger demeure incertain. D’un côté, le défenseur allemand se dit pleinement épanoui au Real Madrid. De l’autre, des offres financières conséquentes pourraient le pousser à réfléchir à un départ en janvier. Affaire à suivre…

