Mercato OM : Une première recrue attendue début janvier

Le début de l’année 2026 sera très animé du côté l’OM. Les dirigeants phocéens connaitront à cette date le verdict pour Himad Abdelli, ciblé aussi par l’OL.

Mercato : Le duel entre l’OM et l’OL pour Himad Abdelli s’intensifie

Le dossier Himad Abdelli entre dans sa phase décisive. Le meneur de jeu du SCO d’Angers n’a toujours pas prolongé son contrat en expirant en juin prochain. Il peut donc négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Cette situation attire l’attention de grands clubs de Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se livrent une bataille acharnée pour arracher sa signature. Les Gones ont déjà entamé des tractations auprès du milieu offensif algérien pour le convaincre de signer à Lyon au plus vite. Cette approche ne le laisse pas indifférent.

Mais l’OM n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. La perspective de disputer la Ligue des champions pourraient peser dans sa prise de décision. Disputant actuellement la CAN 2025 avec l’Algérie, Himad Abdelli sait qu’il devra trancher pour son avenir.

Un dénouement prévu pour début janvier

D’ailleurs, selon les informations de Daniel Riolo, le joueur de 25 ans ne souhaite pas faire durer le suspense inutilement. Himad Abdelli aurait lui-même indiqué qu’il dévoilerait son futur dès les premiers jours du mois de janvier. « Ça se décidera début janvier. C’est ce qu’a dit le joueur », déclare le consultant sur RMC.

Cette volonté de clarté suggère qu’un accord devrait être finalisé dès l’ouverture du mercato hivernal. Quel club raflera la mise dans ce dossier ? L’OL semble bien parti pour intégrer le milieu de terrain dans l‘effectif de Paulo Fonseca. Mais les Phocéens restent en embuscade.

