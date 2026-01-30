OM : Ça dégénère entre Medhi Benatia et le vestiaire !

L’élimination de l’OM en Ligue des champions a fait voler en éclat l’illusion d’un club en fusion. Des fractures se creusent entre Medhi Benatia et des cadres du vestiaire.

OM : Mehdi Benatuia fustige l’attitude des joueurs après l’élimination

Le projet porté par Roberto De Zerbi semblait jusqu’ici ternir. Mais la déroute face à Bruges (3-0), synonyme d’élimination en Ligue des Champions, a tout remis en cause. Cette débâcle agit comme un révélation des tensions sous-jacentes. Medhi Benatia fut l’un des premiers à tirer à boulet rouge sur le vestiaire de l’OM.

Le directeur sportif marseillais a exprimé un sentiment de « honte » face à l’attitude de ses joueurs. « J’espère qu’ils sont conscients que c’est une faute professionnelle ». Sauf que ces tensions internes ne sont pas nées lors de la soirée humiliante à Bruges ; elles couvent depuis des semaines.

Une rupture qui se creuse depuis des semaines

L’Equipe explique dans son article du jour que le point de rupture remonte à une mise au point musclée organisée au Koweït, avant le Trophée des champions perdu face au PSG. Lors de cette réunion, le capitaine Leonardo Balerdi avait relayé une inquiétude du vestiaire : la présence trop fréquente de personnes extérieures à la Commanderie.

La réponse de Benatia fut cinglante. « C’est toi qui payes le loyer du vestiaire ? », aurait-il lancé devant tout le groupe. Ce manque de diplomatie a profondément heurté les cadres de l’OM. Cela a du coup créé un climat de méfiance dans le vestiaire phocéen.

Des relations glaciales avec Mason Greenwood

Cette ambiance délétère touche presque tout le groupe phocéen. Certains d’entre eux ont même adopté l’indifférence comme moyen de réponse. C’est notamment le cas de Mason Greenwood. Le quotidien sportif assure que les relations entre Medhi Benatia et l’attaquant anglais sont glaciales.

Le joueur de 24 ans serait agacé par les reproches publics et privés du directeur sportif de l’OM après un manquement à ses obligations commerciales. Il aurait ainsi choisi de l’ignorer totalement au quotidien. Ces tensions jettent le doute sur le maintien de De Zerbi à Marseille. Elles menacent en tout cas la suite de la saison des Phocéens.

