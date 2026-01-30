ASSE : Horneland s’en va, Saint-Étienne prend une décision inédite

L’ASSE confirme l’inévitable : Eirik Horneland quittera prochainement le club. Une décision inédite marque ce départ et agite déjà les coulisses stéphanoises.

ASSE : La conférence de Horneland annulée, un geste rarissime

Mercredi soir, le service communication de l’ASSE a surpris l’ensemble des journalistes en annonçant l’annulation de la conférence de presse d’avant-match, prévue à deux jours du déplacement à Boulogne-sur-Mer. Une mesure exceptionnelle, qui laisse peu de place aux questions sur la situation personnelle du Norvégien.

Les Stéphanois démontrent ainsi leur volonté de protéger l’intimité de l’entraîneur et de maintenir la concentration de l’équipe. Cette décision intervient alors que le club pourrait finaliser dans les heures à venir l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Une stratégie habile pour éviter que le tumulte médiatique ne perturbe la préparation de ce match crucial.

Mercredi matin, Eirik Horneland a informé ses joueurs de son départ imminent. Une annonce faite dans la discrétion, mais avec émotion. Reste à savoir s’il dirigera encore l’équipe face à Boulogne-sur-Mer, ou si le club anticipera le remplacement. En coulisses, Saint-Étienne prépare déjà l’après-Horneland, entre tactiques sur le terrain et communication maîtrisée.

