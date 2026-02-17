Coup de théâtre à l’OM : Pablo Longoria fait ses valises ?

Les secousses se poursuivent à l’OM. Après le retour fracassant de Medhi Benatia, le président Pablo Longoria a vu ses manœuvres réduites. Il serait même en passe de quitter le club.

Mercato : La rupture est proche entre Pablo Longoria et l’OM

La crise n’est plus un murmure à l’Olympique de Marseille, mais un véritable séisme. Le propriétaire Franck McCourt est parvenu à éteindre un premier incendie, en convainquant Medhi Benatia de rester jusqu’à la fin de la saison. Cela ne suffit pas cependant à masquer les fissures internes.

Un autre départ se prépare aussi au sein de la direction de l’OM. Il est question du président Pablo Longoria qui se retrouve dans une position fragilisée. Son autorité est contestée en raison de l’instabilité chronique à Marseille. Depuis sa nomination à l’OM, le dirigeant espagnol a multiplié les projets sans donner satisfaction.

Ce sont plus de six entraîneurs qui se sont succédé sous son mandat. Le moment est sans doute venu pour lui de quitter l’OM. L’insider Mohamed Toubache-Ter assure en effet que Pablo Longoria souhaite quitter l’Olympique de Marseille. Le point de rupture résiderait dans son nouveau rôle.

Une rencontre décisive avec Frank McCourt

Le président de l’OM devra se limiter aux « responsabilités institutionnelles ». Tandis que le directeur sportif démissionnaire, Medhi Benatia, occupera des fonctions plus élargies. Ce déclassement doré est difficile à encaisser pour un dirigeant habitué à être au cœur du domaine sportif.

La source ajouter que Pablo Longoria devrait prochainement s’entretenir avec Frank McCourt afin d’acter les conditions de sa sortie. Aucune rétrogradation ne sera acceptée. L’ère Longoria touche donc à sa fin à l’Olympique de Marseille.

