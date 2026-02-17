ASSE : Djylian N’Guessan dans les plans de Montanier ?

En manque de temps de jeu à l’ASSE, sous les ordres d’Eirik Horneland cette saison, Djylian N’Guessan peut-il bénéficier de la confiance de Philippe Montanier ?

ASSE : N’Guessan en manque de temps de jeu

Lancé en Ligue 1 en janvier 2025 avec l’ASSE, son club formateur, Djylian N’Guessan a disparu de l’équipe cette saison. Blessé (à l’ischio) pendant la préparation estivale, il a manqué presque toute la première moitié de la saison.

Il avait joué un match entier en Coupe de France contre l’AS Quetigny (3-1), le 15 novembre 2025, et il avait été buteur. Une semaine plus tard, le jeune avant-centre avait joué 6 minutes en Ligue 1 face à l’AS Nancy (2-1). Puis, il a disparu de l’équipe de d’Eirik Horneland !

La pépite écartée à cause de son refus de prolonger à Saint-Etienne ?

Cette longue absence semblerait liée au refus de prolonger son contrat, prenant fin en juin 2027, à l’AS Saint-Etienne. En effet, les représentants de Djylian N’Guessan repoussent les propositions de la Direction stéphanoise. Fort de l’intérêt suscité par leur protégé, notamment en Angleterre, ils sont plutôt enclins au départ.

Lors du dernier mercato, le joueur de 17 ans a fait l’objet d’une offre de Chelsea, estimée à 8 M€, selon L’Équipe. Mais elle a été rejetée par les dirigeants de Kilmer Sports Ventures.

Montanier sort Djylian N’Guessan du placard !

Entretemps, Djylian N’Guessan est réapparu, samedi dernier. Il a été convoqué par Philippe Montanier pour affronter l’EA Guingamp.

Sur le banc au coup d’envoi, il a finalement joué les 5 dernières minutes de la rencontre, en remplaçant Lucas Stassin.

Le nouvel entraîneur de l’ASSE va-t-il relancer le joyau stéphanois ? Le fait d’offrir plus de temps de jeu à ce dernier peut-il réchauffer le dossier de la prolongation de son contrat ? Rendez-vous lors des prochaines journées de Ligue 2, pour avoir les premières réponses.

L’attaquant de l’ASSE décisif avec les Bleuets

Il faut souligner par ailleurs que Djylian N’Guessan n’a pas encore fait ses preuves avec les Verts dans le championnat français, mais il est décisif en Équipe de France. C’est justement grâce à ses performances avec les Bleuets qu’il a attiré l’attention des clubs étrangers.

Le natif de Saint-Nazaire a marqué 12 buts en 14 matchs avec les U16 et a inscrit 11 buts en 11 matchs avec les U17. Surclassé en Équipe de France U20, il a participé à la coupe du monde de cette catégorie, en septembre-octobre dernier au Chili. Le jeune attaquant avait disputé les 7 matchs et la France avait fini 4e du tournoi mondial.

