ASSE : Montanier prépare du lourd contre Guingamp

Le technicien de l’ASSE, Philippe Montanier prépare un lourd arsenal contre l’EA Guingamp en Ligue 1.

ASSE : Montanier tente des choix forts pour confirmer à Guingamp

L’ASSE attend de pied ferme l’EA Guingamp ce samedi, au Stade de Roudourou, dans le cadre de la 23ᵉ journée de Ligue 2. Revigorés par leur premier succès sous les ordres de Philippe Montanier face au Montpellier HSC, les Verts visent une confirmation pour rester au contact du podium.

Le nouveau coach secoue son vestiaire pour ramener les trois points à la maison. Pour y arriver, il compte sur ses guerriers. Opéré du ménisque, Maxime Bernauer a repris le travail au centre Robert-Herbin et pourrait rejouer avant la fin de saison, sans précipitation.

Florian Tardieu, lui, se rapproche d’un retour mais reste forfait, tandis que Chico Lamba poursuit sa reprise individuelle. Mahmoud Jaber devra encore patienter, contrairement à Gautier Larsonneur et Mickaël Nadé, disponibles malgré de légers pépins. João Ferreira manquera également ce déplacement.

Satisfait de la solidité affichée contre Montpellier, Montanier devrait maintenir sa ligne arrière. Larsonneur gardera les buts derrière une défense composée de Kévin Pédro à droite, du duo Julien Le Cardinal-Mickaël Nadé dans l’axe, et Ben Old à gauche, tous convaincants lors de la dernière sortie.

Abdoulaye Kanté pourrait connaître sa première titularisation au poste de sentinelle, avec Igor Miladinovic et Augustine Boakye plus hauts. Aïmen Moueffek débuterait sur le banc dans un entrejeu pensé pour apporter davantage de projection offensive. Malgré la victoire, l’animation offensive reste perfectible. Irvin Cardona devrait démarrer à droite, Zuriko Davitashvili à gauche, tandis que Lucas Stassin serait reconduit en pointe.

