PSG en mode turbo : l’entraînement reprend à Poissy

Après neuf jours de vacances bien mérités, le PSG retrouve ce mardi les pelouses de Poissy. Luis Enrique lance la machine pour un mois de janvier chargé, entre Ligue 1 et Coupe.

PSG : Un retour sur le terrain dès ce mardi

Après une courte pause consécutive à la victoire contre Vendée Fontenay (4-0) en 32es de finale de la Coupe de France, le Paris SG reprend le chemin de l’entraînement à Poissy ce mardi à 17 heures. Les joueurs, reposés mais jamais vraiment éloignés de leur préparation, doivent déjà se préparer pour un programme serré : sept matchs en seulement 25 jours dès le début janvier.

lire aussi : Mercato PSG : Le Paris SG prêt à une folie à 80M€

À voir

Mercato OM : Trois départs choc en vue à Marseille

Luis Enrique n’a pas fait de cadeau cette fois-ci. Seuls Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, encore engagés en Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc et le Sénégal, manqueront à l’appel. Le reste de l’effectif est attendu sur le campus PSG pour relancer la dynamique avant le derby contre le Paris FC, prévu dimanche à 21 heures. Ici, le mot d’ordre est clair : zéro relâchement.

Des joueurs sous suivi individualisé

Pendant les fêtes, chaque joueur a poursuivi un programme individualisé concocté par le staff. Dembélé, Vitinha et Désiré Doué, tout juste rentrés de Dubaï pour les Globe Soccer Awards, n’ont pas échappé à ces séances. Même les blessés, comme Safonov et Kang-in Lee, ont bénéficié d’un suivi précis pour gérer leur rétablissement avant de replonger dans le rythme infernal de janvier.

Ce suivi sur-mesure montre l’approche méticuleuse du PSG : combiner repos et préparation physique pour ne pas décaler le tempo d’une équipe ambitieuse. La reprise n’est pas seulement physique, elle est mentale, préparant chacun à enchaîner les échéances avec régularité et efficacité.

Janvier : un mois au rythme effréné

Le calendrier s’annonce impitoyable. En vingt-cinq jours, Paris doit jongler entre Ligue 1 et Coupe, avec des enjeux importants dès les premiers matchs. Le défi est double : maintenir la dynamique de la première partie de saison et intégrer les joueurs de retour de CAN sans créer de déséquilibre.

Le PSG entre donc dans une phase cruciale, où chaque séance d’entraînement compte. Entre rigueur, humour discret et intensité, Luis Enrique prépare ses troupes à un début d’année 2026 qui promet d’être… à toute vitesse.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Campos refuse de faire pigeonner au Brésil !

À voir

Mercato ASSE : C’est acté ! Un renfort débarque à Saint-Étienne

INFO Mercato : Araujo ou Diomandé ? La grande annonce du PSG

Mercato PSG : Al-Khelaïfi fixe le Real Madrid pour Vitinha !