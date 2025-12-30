Transfert choc ? Ilan Kebbal ne cache plus son choix pour l’OM

Né à Marseille et star montante du Paris FC, Ilan Kebbal ne cache plus son rêve de porter le maillot de l’OM. Le milieu offensif algérien l’a confirmé dans une interview qui fait déjà réagir les supporters phocéens.

Ilan Kebbal, 27 ans, illumine cette saison de Ligue 1 avec le Paris FC. Mais derrière ses performances se cache un objectif clair : jouer un jour pour l’Olympique de Marseille. Dans un échange avec son partenaire et ancien Marseillais Maxime Lopez, Kebbal n’a laissé planer aucun doute : « Marseille, c’est ma vie. Bien sûr que j’ai grandi en le regardant jouer. Marseille c’est le meilleur club du monde pour moi, c’est ma ville. (…) Marseille, j’en rêvais étant petit. Ce n’est pas un truc qui me manquerait, mais c’est l’OM », confie-t-il.

Ces mots sonnent comme un appel du pied au club phocéen. Pour un joueur formé à Marseille, y revenir serait un aboutissement logique, surtout après une saison où ses qualités techniques et sa vision du jeu font des étincelles. Les supporters, eux, retiennent surtout la sincérité d’un message qui pourrait bouleverser le marché des transferts.

Maxime Lopez valide le transfert de Kebbal à Marseille

Maxime Lopez, lui-même ancien joueur de l’OM et aujourd’hui coéquipier de Ilan Kebbal au Paris FC, apporte son soutien : « Si je souhaite à Kebbal de jouer un jour à l’OM ? Encore heureux. C’est ce que je lui ai dit en début de saison, tous les jours je lui disais : « je vais tout faire pour que tu fasses la meilleure saison possible ». S’il veut signer à l’OM encore heureux. Il n’a pas besoin de moi, vu la saison qu’il fait ».

L’appui de Lopez renforce l’idée que l’OM pourrait être sur le point de frapper un grand coup. Dans le contexte actuel, où le club phocéen cherche à se renforcer avec des talents prêts à éclore, Kebbal apparaît comme une option séduisante et réaliste. Entre rêve d’enfance et opportunité sportive, le transfert de Kebbal vers l’OM pourrait bien devenir l’une des grandes histoires de l’été.

